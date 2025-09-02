Holttest a folyóban, eltűnt gyerek, néma tanúk – a gyilkosság, amely még mindig rettegésben tartja a várost

A Belfast-gyilkosság története 1973. szeptember 2-án kezdődött, amikor a mindössze tízéves Brian McDermott eltűnt az Ormeau Parkból. A kisfiú déltájban indult el otthonról, de soha nem tért haza vasárnapi ebédre. Szemtanúk szerint egyedül játszott a játszótéren délután egy és három óra között. Szinte egy héttel később a legrosszabb félelmek váltak valóra: Brian maradványait a River Lagan vizében, a belfasti hajóklub közelében találták meg. A brutális bűntény felkavarta a közösséget, de az ügy soha nem zárult le - írja a Sky News.

A Belfast-gyilkosság tragédiájához köthető River Lagan partja napjainkban. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Belfast-gyilkosság: a rejtélyes eset, amely még mindig válaszokra vár

A Police Service of Northern Ireland (PSNI) most időrendi áttekintést adott ki, és ismételten arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy lépjen kapcsolatba a nyomozókkal. A hatóság szerint az is lehetséges, hogy valaki, aki annak idején hallgatott, most hajlandó lenne beszélni.

A Belfast-gyilkosság Brian családját évtizedek óta mérhetetlen fájdalommal sújtja. Bár sok év eltelt, az ügy sosem került lezárásra, és minden apró információ segíthet új nyomot találni

– fogalmazott a rendőrség szóvivője.

