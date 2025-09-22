Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

konfliktus

Szörnyű vérengzés Belgiumban, három ember meghalt

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Belgiumot megrázta egy sorozatos késelés, amely három ember halálát okozta. A belgiumi késelés miatt a rendőrség drónokat, helikoptereket és speciális egységeket vetett be, hogy kézre kerítse a gyanúsítottat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
konfliktusháttéretnikaikéselés

A belgiumi késelés három ember életét követelte Roeselare környékén. Az áldozatok egy 45 éves férfi, akit egy szépségszalon közelében támadtak meg, egy 43 éves nő, akit otthonában késeltek halálra, valamint egy 67 éves férfi, akire a támadó a saját házában csapott le, miután becsöngetett hozzá - írja a Europeanconservative.

Belgiumi késelés: a rendőrség drónokkal és helikopterekkel fogta el a támadót Izegemben
Belgiumi késelés: a rendőrség drónokkal és helikopterekkel fogta el a támadót Izegemben Fotó:Illusztráció/Unsplash

Családi konfliktusok és etnikai szálak a belgiumi késelés hátterében

Az első két gyilkosság az afgán közösséghez köthető, míg a harmadik esetben a helyi sajtó szerint családi és párkapcsolati viták állhattak a háttérben.

A hatóságok drónokat, helikoptereket és speciális egységeket vetettek be, hogy kézre kerítsék a gyanúsítottat. A férfit végül este 11 óra körül, az izegemi vasútállomáson fogták el.

Kris Declercq, Roeselare polgármestere elmondta, hogy a város közösségét mélyen megrázta a történtek sora, ugyanakkor méltatta a rendőrséget a határozott fellépésért. Az ügyészség hamarosan részletesebb tájékoztatást ad a gyanúsítottról és a lehetséges indítékokról.

Az Origo idén már beszámolt egy machetés támadásról Belgiumban, az ország a terrorizmus melegágya lett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!