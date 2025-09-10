Jelentés az orosz-ukrán frontról: így élik túl az oroszok a dróntámadásokat Belgorodban

Egy speciálisan megerősített, páncélozott terepjáróval megyünk, mivel az ukránok folyamatosan drónokkal támadják a várost. Nemcsak katonai hanem civil célpontokat. A lakótelepen, ahol én is el vagyok szállásolva alig van ép ház. A falakon mintha lövedékek ütötte lyukak lennének, de Magomed parancsnok, az Ahmat Specnaz csecsen különleges erőktől felvilágosított, hogy ezek a drónok repeszképző acélgolyóinak a nyomai. A kamikaze-drón becsapódik, felrobban és ahogy a merénylők öngyilkos mellényei is működnek az acélgolyók, vagy más repeszképző anyagok a szélrózsa minden irányába repülnek egy pisztolygolyó sebességével.

Georg Spöttle Belgorodban

Jelentés Belgorodból

Az egyik legfélelmetesebb változata az ellenséges drónoknak a „Baba Jaga”, azaz a „Boszorkány”. Ez egy mezőgazdasági nyolc rotoros drónból átalakított fegyver, amely nehezebb bombákat is tud hordozni. Ám az ukránok, ahogy ezt a Dombasszban is tapasztaltam, kisebb szinte játékszernek gyártott drónokat is bevetnek. Van, hogy egy kézigránátot szerelnek a drón alá és azt a vezérlője egy embertömeg például piac, vagy buszmegálló kioldja. Átlagban 4-5 ember veszti életét ilyenkor és tucatnyian megsebesülnek. Más olcsó drónok alá konzervdobozokba gyúrt „Semtex” plasztik robbanóanyag kerül, amely szintén vasgolyókat, éles fémdarabokat vagy hasonló repeszképzőket is tartalmaz. Az elektromos detonátort a becsapódás hozza működésbe.

Belgorodban és a környező településeken minden buszmegállóba, betonpanelekből összerakott, föld feletti bunkereket találhatunk. Ha megszólalnak a légiriadót jelző szirénák az emberek oda behúzódhatnak a közelgő drónok elől. Számos légoltalmi pincét is újra megnyitottak, ezeket a házak falán vörös nyilak és nagy, messziről olvasható felírat jelzi.

Bunker.

Abti ezredes a csecsen drótelhárító egység vezetője egy terepjáróval érkezik, amelynek a tetején antennaszerű készülékek vannak felszerelve. Ezek fogják a drónok rádiójeleit és egy másik készülék rögtön el is kezdi zavarni azt, hogy a drón irányíthatatlanná váljon és lezuhanjon még a városhatárban, a mezős területeken.