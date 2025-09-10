Hírlevél

Trump dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Jelentés az orosz-ukrán frontról: így élik túl az oroszok a dróntámadásokat Belgorodban

Egy jó kilenc órás út után Belgorodba érkeztem, amely Moszkvától délnyugatra az ukrán határhoz nagyon közel található. Az országút utolsó pár kilométere hatalmas betontömbökkel van lezárva és egy páncélozott jármű, komolyan felfegyverzett katonákkal védi a szűk átjárót, amely feltételezésem szerint felderítőknek van meghagyva. Belgorodba a tavasszal törtek be az ukránok, ahogy tavaly augusztusban Kurszkba, de a csecsen és az észak-koreai erők sikeresen visszaverték őket a határ túloldalára. Jelenleg is folyik az aknamentesítés és a fel nem robbant lőszerek begyűjtése. A házakat is átvizsgálják a tűzszerészek, mivel az ukránok robbanócsapdákat is hagytak maguk után.
Egy speciálisan megerősített, páncélozott terepjáróval megyünk, mivel az ukránok folyamatosan drónokkal támadják a várost. Nemcsak katonai hanem civil célpontokat. A lakótelepen, ahol én is el vagyok szállásolva alig van ép ház. A falakon mintha lövedékek ütötte lyukak lennének, de Magomed parancsnok, az Ahmat Specnaz csecsen különleges erőktől felvilágosított, hogy ezek a drónok repeszképző acélgolyóinak a nyomai. A kamikaze-drón becsapódik, felrobban és ahogy a merénylők öngyilkos mellényei is működnek az acélgolyók, vagy más repeszképző anyagok a szélrózsa minden irányába repülnek egy pisztolygolyó sebességével.

Georg Spöttle Belgorodban

Jelentés Belgorodból

Az egyik legfélelmetesebb változata az ellenséges drónoknak a „Baba Jaga”, azaz a „Boszorkány”. Ez egy mezőgazdasági nyolc rotoros drónból átalakított fegyver, amely nehezebb bombákat is tud hordozni. Ám az ukránok, ahogy ezt a Dombasszban is tapasztaltam, kisebb szinte játékszernek gyártott drónokat is bevetnek. Van, hogy egy kézigránátot szerelnek a drón alá és azt a vezérlője egy embertömeg például piac, vagy buszmegálló kioldja. Átlagban 4-5 ember veszti életét ilyenkor és tucatnyian megsebesülnek. Más olcsó drónok alá konzervdobozokba gyúrt „Semtex” plasztik robbanóanyag kerül, amely szintén vasgolyókat, éles fémdarabokat vagy hasonló repeszképzőket is tartalmaz. Az elektromos detonátort a becsapódás hozza működésbe.

Belgorodban és a környező településeken minden buszmegállóba, betonpanelekből összerakott, föld feletti bunkereket találhatunk. Ha megszólalnak a légiriadót jelző szirénák az emberek oda behúzódhatnak a közelgő drónok elől. Számos légoltalmi pincét is újra megnyitottak, ezeket a házak falán vörös nyilak és nagy, messziről olvasható felírat jelzi.

Abti ezredes a csecsen drótelhárító egység vezetője egy terepjáróval érkezik, amelynek a tetején antennaszerű készülékek vannak felszerelve. Ezek fogják a drónok rádiójeleit és egy másik készülék rögtön el is kezdi zavarni azt, hogy a drón irányíthatatlanná váljon és lezuhanjon még a városhatárban, a mezős területeken.

A tiszt szerint sikeres az elektronikus hadviselés, de ha egyszerre túl sok drón érkezik, akkor előfordul sajnos, hogy átjutnak a „zavaróhálón”. Vannak olyan elfogópuskák, amelyet, ha ráirányítanak a drónra, akkor át lehet venni felette az irányítást, így akár zsákmányolni is tudnak ukrán drónokat. A legegyszerűbb módszert is alkalmazzák: tüzet nyitnak a berepülő eszközre és lelövik, mielőtt lakott terület felé érne. Láthatóan a drónok komoly szerepet játszanak itt a hadviselésben. Amit azonban a nyugati-liberális sajtó eltitkol azt itt látom a saját szememmel, az ukránok szisztematikusan támadnak civil lakóövezeteket. Most is ebben a pillanatban megszólaltak a szirénák, mivel újabb támadás érte éppen Belgorodot. 

 

