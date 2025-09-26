Több csók, kevesebb kimchi: négy meglepő módszer a bélrendszer egészségének javítására

Míg sokan feltételezzük, hogy az étrend az egyetlen módja annak, hogy tápláljuk a mikrobiomot alkotó billiónyi mikroorganizmust (köztük baktériumokat, gombákat és vírusokat), számtalan napi szokás létezik, amelyek segíthetnek ápolni a bélrendszer, a test ezen fontos részét - írta cikkében a The Guardian.
A táplálkozás gyakran központi szerepet kap a bélmikrobiomról szóló vitákban, és jogosan jelentős szerepet játszik
- mondja Dr. Emily Leeming, a King's College London tudósa, dietetikusa és kutatója, valamint a Genius Gut című könyv szerzője .
„De ez csak egy része egy sokkal nagyobb képnek. Az egész életmódunk – a stressz szintjétől és az alvásminőségtől kezdve a szabadban töltött időig – mélyen formálja bélrendszerünk egészségét. Minden, amivel kapcsolatba kerülünk, befolyásolhatja az ott élő ökoszisztémát.” Mivel a bélrendszer nagy hatással van fizikai és mentális egészségünk minden aspektusára, logikus, hogy törődjünk a mikrobiomjával, amely ezt hajtja. Íme néhány módszer erre:
Csók
Lehet, hogy sok békát kell megcsókolnod, mielőtt megtalálod a hercegedet – de van egy előnye is:
minden csók akár 80 millió mikrobát is átvihet mindössze 10 másodperc alatt,
így ezek a kínos randik akár megérhetik is.
„A száj a belek és az emésztőrendszer kapuja, és több milliárd baktériumnak ad otthont, amelyek könnyen bejuthatnak a szervezetbe” – mondja Leeming. Minél bensőségesebb kapcsolatban vagyunk egy másik személlyel, annál több mikrobát cserélünk ki egymással – ezért bölcsen válasszuk meg a kapcsolatainkat.
Menj ki a kertbe
A talaj „a bolygó leggazdagabb élőhelye”, és milliárdnyi hasznos mikrobát tartalmaz, amelyek bejuthatnak a szervezetbe, mondja Leeming. Egy amazonasi vadászó-gyűjtögető csoport, akik szoros kapcsolatban élnek a természettel és nap mint nap mezítláb járnak tápanyagban gazdag talajon, a valaha feljegyzett legváltozatosabb bélmikrobiotával rendelkezett - mondja a tudós.
A bélrendszerünkre jótékony hatással van az is, ha mezítláb járunk a parkban, ha
időt töltünk az erdőben, vagy ha bepiszkoljuk a kezünket a kertben vagy a kiskertben.
Ezek a tevékenységek nemcsak a mentális jólétet javítják , hanem a nagyobb mikrobiális sokféleséggel is összefüggésbe hozhatók. A kutatások azt mutatják, hogy az emberek – különösen a gyerekek –, akik kertészkednek, általában változatosabb bélmikrobiommal rendelkeznek, mint azok, akik nem.
Főzd meg, majd hűtsd le a szénhidrátokat
Hozd ki a legtöbbet a keményítőtartalmú, szénhidrátban gazdag ételekből, például a burgonyából, a rizsből, a tésztából és a kenyérből úgy, hogy főzés után hagyod kihűlni őket, majd megeszed. Ez rezisztens keményítőt hoz létre, egy olyan szénhidráttípust, amely ellenáll az emésztésnek a vékonybélben. „Ehelyett eljut a vastagbelekbe, ahol a jó baktériumaink táplálkoznak vele” – mondja Emily English táplálkozási szakértő . „Ezzel olyan vegyületeket termelnek, amelyek segítenek fenntartani az egészséges bélnyálkahártyát , csökkentik a gyulladást, sőt, még a vércukorszint egyensúlyát is támogatják.” Ezeket az ételeket lehűlés után újramelegítheted, a rezisztens keményítő megmarad.
Vegyél egy mély lélegzetet
Egyre több kutatás mutatja, hogy
bélmikrobiomunk és érzelmi jóllétünk elválaszthatatlanul összefügg .
A stressz és a hangulati zavarok, mint például a depresszió, akár a bélbaktériumok összetételét is befolyásolhatják . Legtöbben nem tudunk egyszerűen kilépni a stresszes életből vagy helyzetekből, de a légzésünkre is rákapcsolódhatunk. A mély, tudatos légzés aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert (testünk „pihenő és emésztő” üzemmódját), elősegítve a regenerálódást, a regenerálódást és a nyugodtabb lelkiállapotot.
Amikor egy bizonyos módon használjuk a légzést, az idegrendszer nyelvét beszéljük
– mondja Rob Rea, transzformatív légzésgyakorlat-coach.
Ez segít a testnek kilépni a fokozott éberségből, a „küzdj vagy menekülj” szimpatikus válaszból a paraszimpatikus pihenés és regenerálódás üzemmódba. Ebben a nyugodtabb állapotban a test rendszerei a lehető legjobban tudnak működni, helyreállítják az egyensúlyt, és ellensúlyozzák a stressz hatásait.