bélrendszer

Több csók, kevesebb kimchi: négy meglepő módszer a bélrendszer egészségének javítására

58 perce
Olvasási idő: 8 perc
Amikor az egészséges bélrendszer forradalma nagyjából egy évtizeddel ezelőtt elkezdődött, kevesen jósolhatták volna meg, hogy milyen sokféle pre- és probiotikus ételt fogunk majd beépíteni az étrendünkbe. A kimchitől és a natúr joghurttól a rostban gazdag csicsókáig a mikrobiomot tápláló ételek és táplálékkiegészítők sokak számára mindennapi alapvető élelmiszerekké váltak, mindezek nagyban hozzájárulnak az egészséges bélrendszerhez.
bélrendszermikrobiombélflóra

Míg sokan feltételezzük, hogy az étrend az egyetlen módja annak, hogy tápláljuk a mikrobiomot alkotó billiónyi mikroorganizmust (köztük baktériumokat, gombákat és vírusokat), számtalan napi szokás létezik, amelyek segíthetnek ápolni a bélrendszer, a test ezen fontos részét - írta cikkében a The Guardian. 

bélrendszer egészségéhez számos dolog hozzájárul
Nemcsak ételekkel tudjuk segíteni a bélrendszer egészségét

A táplálkozás gyakran központi szerepet kap a bélmikrobiomról szóló vitákban, és jogosan  jelentős szerepet játszik

 - mondja Dr. Emily Leeming, a King's College London tudósa, dietetikusa és kutatója, valamint a Genius Gut című könyv szerzője .

A bélrendszer egészségéért

 „De ez csak egy része egy sokkal nagyobb képnek. Az egész életmódunk – a stressz szintjétől és az alvásminőségtől kezdve a szabadban töltött időig – mélyen formálja bélrendszerünk egészségét. Minden, amivel kapcsolatba kerülünk, befolyásolhatja az ott élő ökoszisztémát.” Mivel a bélrendszer nagy hatással van fizikai és mentális egészségünk minden aspektusára, logikus, hogy törődjünk a mikrobiomjával, amely ezt hajtja. Íme néhány módszer erre: 

Csók

Lehet, hogy sok békát kell megcsókolnod, mielőtt megtalálod a hercegedet – de van egy előnye is: 

minden csók akár 80 millió mikrobát is átvihet mindössze 10 másodperc alatt,

 így ezek a kínos randik akár megérhetik is.

„A száj a belek és az emésztőrendszer kapuja, és több milliárd baktériumnak ad otthont, amelyek könnyen bejuthatnak a szervezetbe” – mondja Leeming.  Minél bensőségesebb kapcsolatban vagyunk egy másik személlyel, annál több mikrobát cserélünk ki egymással – ezért bölcsen válasszuk meg a kapcsolatainkat.

Menj ki a kertbe

A talaj „a bolygó leggazdagabb élőhelye”, és milliárdnyi hasznos mikrobát tartalmaz, amelyek bejuthatnak a szervezetbe, mondja Leeming.  Egy amazonasi vadászó-gyűjtögető csoport, akik szoros kapcsolatban élnek a természettel és nap mint nap mezítláb járnak tápanyagban gazdag talajon, a valaha feljegyzett legváltozatosabb bélmikrobiotával rendelkezett - mondja a tudós. 

A bélrendszerünkre jótékony hatással van az is, ha mezítláb járunk a parkban, ha 

időt töltünk az erdőben, vagy ha bepiszkoljuk a kezünket a kertben vagy a kiskertben.

 Ezek a tevékenységek nemcsak a mentális jólétet javítják , hanem a nagyobb mikrobiális sokféleséggel is összefüggésbe hozhatók. A kutatások azt mutatják, hogy az emberek – különösen a gyerekek –, akik kertészkednek, általában változatosabb bélmikrobiommal rendelkeznek, mint azok, akik nem.

Főzd meg, majd hűtsd le a szénhidrátokat

Hozd ki a legtöbbet a keményítőtartalmú, szénhidrátban gazdag ételekből, például a burgonyából, a rizsből, a tésztából és a kenyérből úgy, hogy főzés után hagyod kihűlni őket, majd megeszed. Ez rezisztens keményítőt hoz létre, egy olyan szénhidráttípust, amely ellenáll az emésztésnek a vékonybélben. „Ehelyett eljut a vastagbelekbe, ahol a jó baktériumaink táplálkoznak vele” – mondja Emily English táplálkozási szakértő . „Ezzel olyan vegyületeket termelnek, amelyek segítenek fenntartani az egészséges bélnyálkahártyát , csökkentik a gyulladást, sőt, még a vércukorszint egyensúlyát is támogatják.” Ezeket az ételeket lehűlés után újramelegítheted, a rezisztens keményítő megmarad.

Vegyél egy mély lélegzetet

Egyre több kutatás mutatja, hogy

 bélmikrobiomunk és érzelmi jóllétünk elválaszthatatlanul összefügg .

 A stressz és a hangulati zavarok, mint például a depresszió, akár a bélbaktériumok összetételét is befolyásolhatják . Legtöbben nem tudunk egyszerűen kilépni a stresszes életből vagy helyzetekből, de a légzésünkre is rákapcsolódhatunk. A mély, tudatos légzés aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert (testünk „pihenő és emésztő” üzemmódját), elősegítve a regenerálódást, a regenerálódást és a nyugodtabb lelkiállapotot.

Amikor egy bizonyos módon használjuk a légzést, az idegrendszer nyelvét beszéljük

 – mondja Rob Rea, transzformatív légzésgyakorlat-coach. 

Ez segít a testnek kilépni a fokozott éberségből, a „küzdj vagy menekülj” szimpatikus válaszból a paraszimpatikus pihenés és regenerálódás üzemmódba. Ebben a nyugodtabb állapotban a test rendszerei a lehető legjobban tudnak működni, helyreállítják az egyensúlyt, és ellensúlyozzák a stressz hatásait.

 

 

