Több csók, kevesebb kimchi: négy meglepő módszer a bélrendszer egészségének javítására

Míg sokan feltételezzük, hogy az étrend az egyetlen módja annak, hogy tápláljuk a mikrobiomot alkotó billiónyi mikroorganizmust (köztük baktériumokat, gombákat és vírusokat), számtalan napi szokás létezik, amelyek segíthetnek ápolni a bélrendszer, a test ezen fontos részét - írta cikkében a The Guardian.

Nemcsak ételekkel tudjuk segíteni a bélrendszer egészségét

A táplálkozás gyakran központi szerepet kap a bélmikrobiomról szóló vitákban, és jogosan jelentős szerepet játszik

- mondja Dr. Emily Leeming, a King's College London tudósa, dietetikusa és kutatója, valamint a Genius Gut című könyv szerzője .

A bélrendszer egészségéért

„De ez csak egy része egy sokkal nagyobb képnek. Az egész életmódunk – a stressz szintjétől és az alvásminőségtől kezdve a szabadban töltött időig – mélyen formálja bélrendszerünk egészségét. Minden, amivel kapcsolatba kerülünk, befolyásolhatja az ott élő ökoszisztémát.” Mivel a bélrendszer nagy hatással van fizikai és mentális egészségünk minden aspektusára, logikus, hogy törődjünk a mikrobiomjával, amely ezt hajtja. Íme néhány módszer erre:

Csók

Lehet, hogy sok békát kell megcsókolnod, mielőtt megtalálod a hercegedet – de van egy előnye is:

minden csók akár 80 millió mikrobát is átvihet mindössze 10 másodperc alatt,

így ezek a kínos randik akár megérhetik is.

„A száj a belek és az emésztőrendszer kapuja, és több milliárd baktériumnak ad otthont, amelyek könnyen bejuthatnak a szervezetbe” – mondja Leeming. Minél bensőségesebb kapcsolatban vagyunk egy másik személlyel, annál több mikrobát cserélünk ki egymással – ezért bölcsen válasszuk meg a kapcsolatainkat.

Menj ki a kertbe

A talaj „a bolygó leggazdagabb élőhelye”, és milliárdnyi hasznos mikrobát tartalmaz, amelyek bejuthatnak a szervezetbe, mondja Leeming. Egy amazonasi vadászó-gyűjtögető csoport, akik szoros kapcsolatban élnek a természettel és nap mint nap mezítláb járnak tápanyagban gazdag talajon, a valaha feljegyzett legváltozatosabb bélmikrobiotával rendelkezett - mondja a tudós.

A bélrendszerünkre jótékony hatással van az is, ha mezítláb járunk a parkban, ha

időt töltünk az erdőben, vagy ha bepiszkoljuk a kezünket a kertben vagy a kiskertben.

Ezek a tevékenységek nemcsak a mentális jólétet javítják , hanem a nagyobb mikrobiális sokféleséggel is összefüggésbe hozhatók. A kutatások azt mutatják, hogy az emberek – különösen a gyerekek –, akik kertészkednek, általában változatosabb bélmikrobiommal rendelkeznek, mint azok, akik nem.