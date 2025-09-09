Négy napig étlen-szomjan, egy kis helyen tartotta fogva az idős férfit

Egy idős férfi négy napot töltött beszorulva egy liftben, étlen-szomjan egy családi ház felvonójában, míg segítség érkezett; állapota már stabil.

Négy napot töltött beszorulva egy liftben egy idős férfi (illusztráció)

Fotó: Michael Morse/Pexels

Beszorulva egy liftben

Egy 70-es évei közepén járó férfi étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.

Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen a liftből, amelyet fel kellett törni.

Időközben a férfi már jól van

– közölte a helyi rendőrség.

A június végén történtekről előzőleg több német lap is beszámolt. A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött.