Hamarosan megtudhatjuk, milyen egészségügyi betegségünk lesz

Egy szívroham időpontját nem tudja megjósolni egyetlen gép sem, de azt – hasonlóan az időjárás-előrejelzéshez – meg tudja becsüli, mekkora az esélye annak, hogy valakinél adott időn belül kialakul egy-egy betegség.

Az orvosoknak is könnyeb dolguk lehet a betegségek gyógyításában

Fotó: Pexels

A kutatók szerint a modell különösen hatékony a jól követhető lefolyású betegségek, például a 2-es típusú cukorbetegség, a koleszterinszint-növekedés vagy szepszis előrejelzésében.

A brit UK Biobank adatai alapján készült rendszer Dániában is jól teljesített, ahol 1,9 millió ember egészségügyi adatain tesztelték – írja a BBC.

Megelőzhető lenne a betegség kialakulása

A kutatók szerint ez az újonnan kifejlesztett modell, a Delphi-2M képes akár tíz évre előre jelezni az emberek egészségügyi kockázatait. A rendszer több mint 1000 betegség kialakulásának valószínűségét becsüli meg, hasonlóan ahhoz, ahogy az időjárás-előrejelzés 70% esélyt mutathat esőre. A cél, hogy még időben be lehessen avatkozni – gyógyszerekkel vagy életmódbeli tanácsokkal –, és megelőzhető legyen a betegség kialakulása.

A rendszer hosszú távon segíthet az egészségügyi rendszer tervezésében is – például előrejelezheti, hány szívroham várható egy adott régióban 2030-ra. A modell egyelőre nem alkalmas klinikai használatra, mivel további tesztelés és szabályozás szükséges. Jelenleg főként 40–70 évesekből álló UK Biobank adatokra épül, ezért még nem reprezentálja teljesen a lakosságot. A kutatók már dolgoznak a modell bővítésén képalkotó, genetikai és vérvizsgálati adatokkal.