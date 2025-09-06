Nagy a baj: ismét fellángolt a világ leghalálosabb fertőző betegsége

Lindsay Hammes, a hatóság szóvivője a betegség megjelenése kapcsán elmondta, hogy „három aktív tuberkulózis-esetről van tudomásuk, amelyek a Greater Portland területéhez kapcsolódnak, és jelenleg a szokásos intézkedéseket hajtják végre”.

A világ leghalálosabb fertőző betegsége a TBC.

Fotó: MedicinePlus

Fellángolt a leghalálosabb fertőző betegség

Hammes szerint Maine CDC azon dolgozik, hogy felkeresse mindazokat, akik kapcsolatba kerülhettek a fertőzött betegekkel, hogy megvizsgálhassák őket.

Egyelőre úgy tűnik, minden egyes eset külön forrásból származik.

A Fox News Digital megkereste a Maine CDC-t, hogy kommentálja az ügyet.

Bár nem olyan fertőző, mint az influenza vagy a COVID-19, a tuberkulózis a világ leghalálosabb fertőző betegsége, amely a Világ Egészségügyi Szervezet szerint évente több mint egymillió ember életét követeli.

A KTLA-TV riportja szerint egy kaliforniai Riverside megyei középiskolás diák is pozitív lett a tuberkulózis aktív formájára, de kezelés alatt áll, és reméli, hogy teljesen meggyógyul.

A WWJ-TV riportja szerint a múlt héten egy másik aktív esetet jelentettek egy michigani középiskolában.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) 2022-ben jelentette, hogy évtizedekig tartó csökkenés után 2021-ben ismét emelkedni kezdett a tuberkulózisos esetek száma.

Maine államban a CDC jelentése szerint július végéig 28 tuberkulózis-eset volt ebben az évben, de hangsúlyozták, hogy nem járványról van szó.

Nem minden tuberkulózissal fertőzött személynél jelentkeznek tünetek, de az aktív eseteknél tartós köhögés, vér vagy váladék köhögése, mellkasi fájdalom, láz és fáradtság jelentkezhet.

A tuberkulózis egy bakteriális fertőzés, amely elsősorban a tüdőt támadja meg, de más szerveket is megfertőzhet, és a Johns Hopkins szerint emberről emberre terjed a levegőben.

A betegség antibiotikumokkal gyógyítható.