Florida

Elképesztő látvány a tenger mélyén – ilyen projektről még nem hallott

Októberben bemutatják a „Betonkorall” nevű installációt, amely egyszerre művészeti alkotás és ökológiai projekt. A betonból készült autók hibrid zátonyként segítik a korallok regenerációját, miközben a „ReefLine” kezdeményezés részeként egyedülálló víz alatti szoborpark és búvárösvény jön létre Floridában.
Floridakoralltenger

A „Betonkorall” névre keresztelt installáció októberben kerül bemutatásra Floridában, a „The ReefLine” projekt részeként. A művész, Leandro Erlich, 22 életnagyságú autót formázott meg tengeri betonból, amelyeket hat méter mélyre süllyesztettek az óceánba - írj a Blic.

Betonkorall
Betonkorall: 22 autó vált a tengeri élővilág új otthonává
Fotó: Blic

Betonkorall: így születik újra a tenger élővilága művészeti installációval

Az autók különleges célt szolgálnak: nemcsak látványos műalkotások, hanem ideális alapot adnak a korallok regenerációjához. A projekt összesen 11,4 kilométeres hibrid zátonyt hoz létre, amely egyszerre lesz ökológiai menedék és turisztikai látványosság.

A szervezők célja nemcsak a korallzátonyok helyreállítása, hanem a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának bemutatása is. Az installáció egy nyilvános víz alatti szoborpark és búvárösvény kiindulópontja lesz, amely különleges módon kapcsolja össze az embereket a tengerek világával.

 

