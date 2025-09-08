Elképesztő látvány a tenger mélyén – ilyen projektről még nem hallott

A „Betonkorall” névre keresztelt installáció októberben kerül bemutatásra Floridában, a „The ReefLine” projekt részeként. A művész, Leandro Erlich, 22 életnagyságú autót formázott meg tengeri betonból, amelyeket hat méter mélyre süllyesztettek az óceánba - írj a Blic.

Betonkorall: 22 autó vált a tengeri élővilág új otthonává

Fotó: Blic

Az autók különleges célt szolgálnak: nemcsak látványos műalkotások, hanem ideális alapot adnak a korallok regenerációjához. A projekt összesen 11,4 kilométeres hibrid zátonyt hoz létre, amely egyszerre lesz ökológiai menedék és turisztikai látványosság.

A szervezők célja nemcsak a korallzátonyok helyreállítása, hanem a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának bemutatása is. Az installáció egy nyilvános víz alatti szoborpark és búvárösvény kiindulópontja lesz, amely különleges módon kapcsolja össze az embereket a tengerek világával.