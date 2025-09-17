Hírlevél

Leopoldstadt

Lövöldözés Bécsben, két ember meghalt

Vasárnap este véres tragédia történt Bécsben: egy 44 éves szerb férfi lelőtte ugyanolyan idős feleségét, majd súlyosan megsebesítette a lányát. A délszláv bevándorló végül öngyilkos lett. Az orvosok jelenleg is küzdenek a 24 éves lány életéért.
LeopoldstadtöngyilkosságbevándorlóBécstragédia

Szirénák zaja törte meg a csendet kedd este Bécs Leopoldstadt negyedében, ahol szörnyű tragédia történt, egy szerb bevándorló megölte a felségét, és megsebesítette a lányát is.

A policeman is seen next to an ambulance car close to a school where, according to reports, several people died in a shooting, on June 10, 2025 in Graz, southeastern Austria. Several people died in a school shooting, including the attacker, Austrian broadcaster ORF quoted the interior ministry as saying. (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT, bevándorló
Szerb bevándorló az osztrák rendőrökre is rálőtt
Fotó: Erwin Scheriau/APA/AFP

A Vorgartenstrassét nagy területen lezárták a hatóságok, ugyanis az elkövető elkezdett lőni a kiérkező rendőröket, akik viszonozták a tüzet. 

A délszláv férfi elmenekült egy autóval, amelyben később holtan megtalálták – feltételezhetően öngyilkosságot követett el – írja a Kronen Zeitung.

A bevándorló gyerekei is látták a vérengzést

A súlyosan sérült lány fején találta el a lövés, jelenleg életveszélyes állapotban ápolják a kórházban. A tragédia idején az áldozat három gyermeke is a lakásban tartózkodott: egy újszülött, a kétéves kisgyermek és a 15 éves tinédzserlány. Ők vélhetően szemtanúi voltak az eseményeknek. A gyerekekről most az anya nővére gondoskodik. 

Az osztrák sajtó információja szerint a házaspár hivatalosan még nem vált el, bár már külön éltek, és a válás folyamatban volt. 

Amúgy a rendőrséget a szomszédok értesítették hangos veszekedés miatt. Mint később kiderült, egy másik férfi is megsérült az eset során, valószínűleg a lány barátja, az állapota stabil.

A tragédiát követően számos civil szervezet, köztük a nővédelmi csoportok is nyilatkoztak. Felhívták a figyelmet arra, hogy az eset ismét rámutat a családon belüli erőszak súlyos következményeire, és sürgetik a hatékonyabb védelmi intézkedések bevezetését. A többség ugyanakkor a fegyvertartás szabályozásának szigorítását követeli, hogy ilyen esetek ne ismétlődjenek meg a jövőben Ausztriában.

 

