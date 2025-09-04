Rémálom: ürülékkel teli szobába zárták gyermekeiket, és van még ennél rosszabb is!

A pennsylvaniai Redstone Townshipben rendőrök és gyermekvédelmi szakemberek fedeztek fel öt gyermeket, akiket egy ablaktalan, szennyel borított szobában tartottak fogva. A gyerekek életkora 5 és 14 év között volt, és a lakás állapota a hatóságok szerint „emberhez méltatlan” volt: ürülék a falakon, bolhák, élelem és ruházat alig. A vizsgálat során kiderült, hogy a szoba ajtaját kívülről három masszív zár biztosította, a bezárt gyerekeknek pedig semmilyen lehetőségük nem volt a kijutásra.

Zárakkal felszerelt ajtó mögött találták a bezárt gyerekeket (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Kamerákkal figyelték a bezárt gyerekek minden mozdulatát

A rendőrségi jelentés szerint a szülők kamerákat is telepítettek, amelyek élőben közvetítették a szoba történéseit az apának. James Russell Kahl (65) és felesége, Carly Kahl (41) nemcsak bezárták a gyerekeket, de különféle kegyetlen „nevelési módszereket” is alkalmaztak: például egy sokkolóval való fenyítést. A nyomozás során drogokat és fegyverutánzatokat is találtak a házban.

A helyi ügyész, Mike Aubele szerint a gyerekek hosszú rehabilitációra szorulnak, hiszen az általuk elszenvedett trauma egy egész életre nyomot hagyhat. „Nem tudom elképzelni, hogyan élhettek ilyen körülmények között” – fogalmazott.

Hősies bejelentés mentette meg őket

A hatóságokhoz egy családtag fordult, aki nem bírta tovább tétlenül nézni a gyerekek szenvedését. A bejelentés után a gyermekvédelmi szolgálat azonnal intézkedett, a rendőrök pedig letartóztatták a szülőket. A Kahls házaspárt gyermekbántalmazás, kiskorúak veszélyeztetése, kábítószer-birtoklás és több más bűncselekmény miatt vádolták meg. Jelenleg előzetes letartóztatásban vannak, óvadék ellenében sem szabadulhatnak.

A gyerekeket gyermekvédelmi gondozásba helyezték, és megkezdődött a pszichológiai segítségnyújtás számukra. A nyomozás tovább folytatódik.