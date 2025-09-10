Sokkoló felvételek: az ablakrácsba kapaszkodva próbált menekülni a bika elől, de hiába

Az évek óta megrendezett látványos ünnepség részeként két bikát engedtek az utcára, az egyiket délután fél egykor, a másikat fél hétkor. A később „fellépő” bika Mosquetero, azaz Muskétás támadta meg és öklelte halálra az 57 éves helyi férfit, aki kétségbeesetten próbált menekülni a feldühödött állat elől. A férfi egyik cipője leesett a lábáról, amikor az állat rátámadt, és a földhöz vágta, majd többször is felöklelte, amitől súlyos sérüléseket szenvedett. Hiába kapaszkodott fel az egyik ház földszinti lakásán az ablakrácsba. A felvételeken jól látható, ahogy egy földszinti lakás ablakán lévő fémrácsba kapaszkodva próbálja biztonságba helyezni magát, ám röviddel és később már nem tudta megtartani magát.

Dühöngő bika végzett egy férfival

Röviddel azután meghalt, hogy a helyszínről egy közeli egészségügyi központba szállították. Halálát este 8 óra után erősítették meg.

A városháza tisztviselői ezt követően gyásznapot hirdettek védőszentjük napjára, Ubrique éves fesztiváljának részeként.

„Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni az elhunyt családjának és szeretteinek. Tiszteletünk jeléül az esti tűzijátékot lemondjuk félárbócra eresztik a zászlókat a középületeken a gyász jeléül. „Ubriquet mindig is az egység jellemezte a nehéz időkben. Ma minden eddiginél jobban be kell bizonyítanunk ezt” – szólt a városháza közleménye.

„Megelőzhető lett volna haláleset, ha a városi tanács a hagyomány ürügyén nem népszerűsíti az ilyen elmaradott eseményeket” – jelentette ki Isabel Carrasco Romero helyi lakos.

Én már öreg vagyok, és néhány évvel ezelőtt még nem volt szokás egy bikát az utcára engedni, ami elég szürreálisnak tűnik manapság, amikor a legtöbb polgár meg akarja védeni az állatokat és persze az embereket is, de azok, akik minket irányítanak, engedélyt adnak erre, mert ez néhány szavazatot hoz nekik; ennyit érünk.

2022 januárjában is halálra öklelt a bika egy férfit a közeli Puerto Serranóban. Az 56 éves ember súlyos fejsérüléseket szenvedett, miután az állat a levegőbe repítette, majd a járdára dobta.