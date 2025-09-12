Hírlevél

Sokkoló támadás: bikinis baristát akart elrabolni egy férfi

Sokkoló támadás: bikinis baristát akart elrabolni egy férfi

Sokkoló pillanatokat rögzített a biztonsági kamera Washington államban. A bikini barista épp átadta az italát egy autósnak, amikor a sofőr hirtelen kinyúlt az ablakon, és megpróbálta átrángatni őt a drive-thru ablakon. A nőnek sikerült kiszabadulnia, de ruhája elszakadt az dulakodás közben. A gyanúsítottat később a bankkártya-tranzakciója alapján azonosították és letartóztatták.
A megdöbbentő eset augusztus 18-án történt Washington államban. A bikinis barista éppen kiszolgált egy autóst a drive-thru ablaknál, amikor a férfi hirtelen kinyúlt, és megpróbálta berántani őt az autóba – írja az Independent.

A bikini barista a drive-thru ablaknál menekült meg az emberrablási kísérlettől.
A bikini barista a drive-thru ablaknál menekült meg az emberrablási kísérlettől. Fotó:Jonathan Cooper/Unsplash

A felvételen jól látszik, ahogy a fiatal nő küzd, majd végül kiszabadul a férfi szorításából, miközben ruhája elszakad. Ezután gyorsan becsukta a tolóablakot, a sofőr pedig elhajtott.

A rendőrség gyorsan azonosította a bikini barista emberrablásának gyanúsítottját

A rendőrség az eset után azonnal nyomozást indított. A Lakewood Police Department a férfit bankkártyás vásárlása nyomán azonosította. A gyanúsítottat, a 19 éves tacoma-i Ezekiel Guerrero-t őrizetbe vették, aki nem vallotta magát bűnösnek az emberrablási kísérlet vádjában. Ügye a hónap végén kerül ismét a bíróság elé.

Korábban már írtunk arról is, hogy Brazíliában egy nő élete múlt perceken.

 

 

