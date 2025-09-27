Borotválta a bikinivonalát – majdnem az életébe került!

Egy amerikai anyuka, Crystal Worel rémálomba illő tapasztalatot élt át, miután le borotválta a bikini vonal környékét, majd rögtön fürdőruhát húzott és a családjával vízbe ment. A Columbia folyóban való fürdés után először csak pirosságot és enyhe irritációt érzett, amit ártalmatlan borotválási kiütésnek gondolt. Néhány nap múlva azonban apró hólyagok jelentek meg a bőrén, a láza felszökött, és hányinger, erős rosszullét gyötörte - írja a DailyStar.

Crystal Worel megmutatta, milyen veszélyes lehet a bikini vonal borotválása után azonnal vízbe menni. Fotó:IllusztrációÍ/unsplash

Az orvosok cellulitist, MRSA-t és morganella morganii fertőzést állapítottak meg. A helyzet annyira súlyos lett, hogy a nőnek műtéti beavatkozásra volt szüksége: egy teniszlabda nagyságú tályogot kellett eltávolítani az ágyékából. Crystal hetekig alig tudott járni, férje otthon segített neki a seb ellátásában.

Miért veszélyes a bikini vonal borotválása után rögtön vízbe menni?

A szakértők szerint borotválás közben mikrosérülések keletkeznek a bőrön, amelyeken keresztül könnyedén bejuthatnak a vízben lévő baktériumok. Ez nemcsak folyókban vagy tavakban fordulhat elő, hanem akár úszómedencékben, jacuzzikban vagy tengervízben is. A legtöbb ember nem is tudja, hogy a borotválás után legalább 24–48 órát ajánlott várni, mielőtt vízbe menne.

Crystal története figyelmeztetés mindenki számára: egy apró szépségápolási rutin is végzetes következményekkel járhat, ha nem vagyunk óvatosak.

