Hat évtized után mentették fel a támadója nyelvét leharapó nőt

A ma 79 éves Choi Mal-ja 18 éves volt, amikor a bíróság súlyos testi sértésért 10 hónap börtönre ítélte. Támadója, egy 21 éves férfi, mindössze 6 hónapot kapott, és nem emeltek ellene vádat erőszakos közösülés kísérlete miatt - írja a BBC. A dél-koreai nőnek több, mint hat évtizedet kellett várnia a bírósági felmentésre.

Choi Mal-ja több mint 60 évet várt a bírósági felmentésre – Fotó: AFP/Yonhap

A bírósági felmentés a MeToo-mozgalomnak is köszönhető

Az ügy jogi tankönyvekben is szerepel, mint példa arra, hogy a bíróság nem ismerte el az önvédelem jogosságát a szexuális erőszak során. Teljesen nyilvánvaló, hogy az évtizedekig tartó küzdelem után a felmentő ítélet a MeToo-mozgalom hatására született meg. Az alsóbb fokú bíróságok többször elutasították Choi ügyét, 2024 decemberében azonban a Legfelsőbb Bíróság engedélyezte az újratárgyalást.

A busani bíróság most kimondta, hogy Choi ártatlan. Az ügyészek egyúttal bocsánatot kértek az áldozattól, és elismerték, hogy a korábbi ítéletet nemi előítéletek és társadalmi elvárások torzították.

Nem csak magamért harcoltam, hanem azokért az áldozatokért is, akik ugyanarra a sorsra jutottak, mint én – mondta a felmentés után Choi.

Jogvédő szervezetek szerint az ítélet mérföldkő, amely megerősíti, hogy a nők önvédelmi cselekedetei jogszerűek. Choi Mal-ja korábban már hivatalos bocsánatkérést kapott a dél-koreai ügyészségtől.