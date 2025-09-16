Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszületett a vádemelés: ez a sors vár Charlie Kirk gyilkosára

Jair Bolsonaro

Kórházba szállították Jair Bolsonaro volt brazil elnököt

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A CNN Brazil jelentése szerint kórházba szállították Jair Bolsonaro volt brazil elnököt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jair BolsonaroelnökmerényletkísérletBrazília

A politikus fia szerint Bolsonaro vérnyomása leesett, csuklani és hányni kezdett. A volt elnök legutóbb szeptember 14-én járt kórházban, amikor egy bőrelváltozást távolítottak el nála. Akkor az orvosok arról számoltak be, hogy Jair Bolsonarónak „vashiányos vérszegénységet és a közelmúltban lezajlott tüdőgyulladás nyomait” találtak.

bolsonaro
Jair Bolsonaro brazil politikus, korábbi brazil elnök.
Fotó: EVARISTO SA / AFP

Többször is járt már kórházban Bolsonaro

Áprilisban Jair Bolsonaro bélrendszeri szubocclusióval (elégtelen vérellátással) került kórházba. Az orvosok akkor azzal magyarázták a volt elnök állapotát, hogy a 2018-as merényletkísérlet utáni műtétek következményei miatt romlott.

A 70 éves Bolsonaro úr 2019 és 2023 között volt Brazília elnöke. 2025. augusztus 4. óta házi őrizetben van. Szeptember 12-én a bíróság bűnösnek találta államcsíny szervezésében, és 27 év börtönbüntetésre ítélte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!