Bemutatjuk a világhírű bombázót, amely az atombombánál is drágább volt

A Boeing B-29 volt a háború legkomplexebb és legdrágább bombázója, amelynek fejlesztése 50 százalékkal többe került, mint a Manhattan-projekt, amely az atombombákat készítette. A repülőgép több mint 11 fős legénység számára készült, és három külön légnyomásos kabinnal rendelkezett, így a személyzet oxigénmaszk nélkül repülhetett extrém magasságban is – írja a BBC.

B–29 Superfortress bombázó

Az Egyesült Államok hadserege már 1940-ban új, szuperbombázót keresett, amely képes volt akár 3 200 kilométert repülni, és olyan magasságban, amit korábban soha nem értek el. A B-29 1945-ben ledobta az atombombákat Hirosimára és Nagaszakira, és hozzájárult a háború lezárásához.

A B-29 technológiai újításai, mint a távirányítású lövegtornyok és a nyomás alá helyezett kabin, forradalmasították a háborús repülést, és előrevetítették a modern utasszállító gépek kialakítását. A gép négy hatalmas Wright R-3350 motorja komoly teljesítményt biztosított, bár a fejlesztés során sok műszaki problémát okozott.

A B-29 az első bombázó, amely távirányítású lövegtornyokat alkalmazott, így a lövészeknek nem kellett közvetlenül célozniuk. A repülőgép négy, hatalmas, 18 hengeres Wright R-3350 Duplex Cyclone motorja óriási teljesítményt biztosított, bár az üzemeltetés során komoly technikai problémákat okozott, például motor- és tűzeseteket.

A B-29 bombázót a Csendes-óceánon használták, ahol hosszú távú küldetéseket teljesített Japán ellen.

Az atombombák ledobása előtt a bombázók már tűzbombázásokat hajtottak végre japán városokban, például a 1945. március 9-i tokiói támadás során, amely mintegy 100 000 ember halálát okozta.

A háború után a B-29 a koreai háborúban is szolgált, és az első légi tankerként is alkalmazták, így más repülőgépeknek tudott üzemanyagot biztosítani a levegőben. Néhány B-29 a hidegháború idején a Szovjetunió számára is hozzájárult az atomfegyveres bombázó fejlesztéséhez a Tupolev Tu-4 alapján.

A B-29 több mint háborús eszköz volt: az alumíniumból készült nagy gép, a magas szárnyarány és a nyomás alá helyezett kabin új korszakot nyitott a polgári légi közlekedésben. A repülőgép alapját képezte a Boeing 377 Stratocruisernek, az első nagy utasszállító gépnek, amely 100 utast szállíthatott, és előfutára lett az 1950-es évek nagy utasszállítóinak.