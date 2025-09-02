Ön felismeri? Így néz ki ma az egykori Bond-lány

Mary Stavin 1977-ben nyerte el a Miss World koronát, majd néhány év múlva James Bond oldalán robbant be a filmvilágba, mint Bond-lány. Először az 1983-as Polipka című részben tűnt fel, majd az 1985-ös Halálvágta című filmben már nagyobb szerepet kapott, ahol Kimberley Jones ügynököt alakította, és ő csókolhatta meg először a vásznon Roger Moore-t.

Mary Stavin, a kétszeres Bond-lány Los Angelesben intézte bevásárlását – így néz ki ma a 68 éves szépség.

Fotó: Twitter

A színésznő később így emlékezett vissza Moore-ra: „Igazi úriember volt.”

A vásárlás közben lefotózott egykori Bond-lány farmer szoknyában, aranyszandálban és napszemüvegben mutatta meg: a ragyogás nem múlik, csak átalakul.

Rarely seen Bond Girl who got hot and steamy with Roger Moore looks NOTHING like her glamorous past... but she's preparing for a comeback https://t.co/Uq7U0YoHDo — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 31, 2025

A Bond-lány új élete

A filmiparban is aktív maradt: feltűnt a kultikus Twin Peaks sorozatban, szerepelt az Ármány és szenvedély című amerikai szappanoperában, valamint Adam Ant két híres videóklipjében, az Ant Rap-ben és a Strip-ben. Legutóbb 2021-ben szerepelt a Barking Mad című filmben, és egy új vígjátéksorozatban is láthatják majd a rajongók.

Mary Stavin szerelmi élete is sokszor került a bulvár címlapokra: kapcsolatban volt a legendás futballistával, George Besttel, majd amerikai színészekkel is, végül azonban megtalálta a boldogságot Nicholas Wilcockson brit üzletember mellett, akivel 1996 óta házas, és közös lányukat, Liliana-Rose-t nevelik Kaliforniában.