Nem kértek az egyetemisták Bonnie Blue szexfurgonjából

Bonnie Blue – polgári nevén Tia Billinger – országos turnét szervezett, amelynek célja az volt, hogy egyetemi városokban szórakoztassa a hallgatókat. A „Bang Bus” névre keresztelt roadshow kilenc várost érintett, köztük Oxfordot, Leeds-et és Sheffieldet - számol be a Daily Star.

Bonnie Blue kilenc várost járt végig hírhedt „Bang Bus” turnéjával

Fotó: bonnie_blue_xox@instagram

Bonnie Blue turnéja nem sikerült fényesen

A turné nyitóállomása Nottingham volt, ahol Bonnie egy kék Lamborghinivel és ikonikus buszával jelent meg. A diákok körbevették a járművet, fotókat készítettek, ő pedig pólókat dobált a tömegnek. Bár a rajongók számára ez látványos kezdés volt, a városokban sokan nehezményezték a nő botrányos viselkedését.

Káosz és tiltás Cambridge-ben

Cambridge-ben komoly zűrzavar alakult ki. A busz nem talált megfelelő parkolóhelyet, végül egy gyalogos zónába hajtott, ami nagy felháborodást váltott ki. Tovább rontotta a helyzetet, hogy Bonnie nem kapott belépést a klubba, ahol rajongói találkozót tervezett, mert nem rendelkezett elegendő biztonsági kísérettel. Az eseményt emiatt máshová kellett áttenni.

Felháborodott rajongók

Egy önmagát újságírónak nevező férfi, Jack Roworth mintegy 40 mérföldet utazott, hogy találkozzon Bonnie-val, de a nő nem jelent meg a Lincoln Egyetemen tartott programon. A csalódott férfi videóban panaszkodott követőinek, mondván, ez már a második alkalom, hogy Bonnie „cserben hagyta”. Később kiderült, hogy az előző éjjelt diákokkal való bulizással töltötte. A közösségi médiában vegyes reakciók érkeztek: egyesek kinevették Jacket, mások viszont megértették, és Bonnie viselkedését „undorítónak” nevezték.