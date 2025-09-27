Nem kértek az egyetemisták Bonnie Blue szexfurgonjából

Bonnie Blue – polgári nevén Tia Billinger – országos turnét szervezett, amelynek célja az volt, hogy egyetemi városokban szórakoztassa a hallgatókat. A „Bang Bus” névre keresztelt roadshow kilenc várost érintett, köztük Oxfordot, Leeds-et és Sheffieldet - számol be a Daily Star.
A turné nyitóállomása Nottingham volt, ahol Bonnie egy kék Lamborghinivel és ikonikus buszával jelent meg. A diákok körbevették a járművet, fotókat készítettek, ő pedig pólókat dobált a tömegnek. Bár a rajongók számára ez látványos kezdés volt, a városokban sokan nehezményezték a nő botrányos viselkedését.
Cambridge-ben komoly zűrzavar alakult ki. A busz nem talált megfelelő parkolóhelyet, végül egy gyalogos zónába hajtott, ami nagy felháborodást váltott ki. Tovább rontotta a helyzetet, hogy Bonnie nem kapott belépést a klubba, ahol rajongói találkozót tervezett, mert nem rendelkezett elegendő biztonsági kísérettel. Az eseményt emiatt máshová kellett áttenni.
Egy önmagát újságírónak nevező férfi, Jack Roworth mintegy 40 mérföldet utazott, hogy találkozzon Bonnie-val, de a nő nem jelent meg a Lincoln Egyetemen tartott programon. A csalódott férfi videóban panaszkodott követőinek, mondván, ez már a második alkalom, hogy Bonnie „cserben hagyta”. Később kiderült, hogy az előző éjjelt diákokkal való bulizással töltötte. A közösségi médiában vegyes reakciók érkeztek: egyesek kinevették Jacket, mások viszont megértették, és Bonnie viselkedését „undorítónak” nevezték.