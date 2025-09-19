Valóra vált az ezer férfival szexelő Bonnie Blue rémálma

A 26 éves Bonnie Blue szextúra buszával érkezett Sheffieldbe, ám a fellépés nem úgy alakult, ahogy tervezte. A pornósztárt állon vágták, és a jelenet percek alatt káosszá változtatta az estét.

Bonnie Blue, a pornósztár OnlyFans-modell, akit megütöttek – itt a tragédia

Fotó: Képkivágás / BonnieBlue/Instagaram

Bonnie Blue: a pornósztár, a félelem, a feminizmus és a botrány

Bonnie Blue, a provokatív pornósztár és OnlyFans-modell a sheffieldi Onyx klubban tartott fellépést, amikor a rémálma testet öltött. Szextúra busza a helyszín mellett parkolt le, a biztonságiak próbálták kordában tartani a tömeget. A sorban azonban már ekkor feszültség volt: egy lány azzal vádolta, hogy fellépésével hátráltatja a feminizmust.

Szemtanúk szerint alig 40 perc telt el a programból, amikor megtörtént a váratlan fordulat.

Egy nő odalépett Bonnie Blue mellé, majd hirtelen állon vágta. A pornósztár döbbenten ingott meg, a közönség pedig szinte hipnotizált csendben figyelte, ahogy a vad, szexi illúzió darabokra hullik, majd a rettegés veszi át a szexuálisan túlfűtött légteret.

A rendőrök perceken belül a helyszínen voltak, a támadót őrizetbe vették, majd később elengedték. Bonnie Blue szerencsére sérülések nélkül megúszta, de az estét félelem, a káosz és botrány pokoli árnyéka zavarta meg.

A történet súlyát az adja, hogy Bonnie Blue korábban többször bevallotta: retteg attól, hogy egyszer savval támadják meg.

A legrosszabb rémálmom a sav

– vallotta egy interjúban. A pornósztár azt is elárulta, naponta több száz halálos fenyegetést kap, mégis kitart.

Soha nem engedem, hogy a gyűlölet megtörjön

– mondta, miközben a valóság egyre inkább igazolja legsötétebb félelmeit.

Az esetről beszámolt a Daily Star című lap.