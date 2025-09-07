Szentségtörés vagy megoldás? Új trend hódít a borászok körében

A borvilágban az évjárat mindig kulcsszerepet játszott: a címkéken szinte minden esetben feltüntetik, hogy melyik évben szüretelték a szőlőt. A nem évjáratos borokat, vagyis azokat, amelyek több év terméséből készülnek, eddig sokan másodrangúnak tartották. Ennek ellenére a szélsőséges időjárás miatt egyre több neves borászat is nyit a non-vintage házasítások felé.

Klímaváltozás miatt új korszak kezdődhet a borok világában

Fotó: Pexels

Chris Howell, a kaliforniai Napa Valley régióban működő Cain Vineyard and Winery borásza szerint az elmúlt évtizedekben látványosan forróbbak lettek a nyarak, a hőhullámok pedig komoly kockázatot jelentenek a szőlőre - írja a BBC. A 2017-es hatalmas erdőtüzek idején például csak a tűzvész előtti termést tudták felhasználni, hogy elkerüljék a füst ízének megjelenését a borokban.

Howell azonban nem esett kétségbe: régóta készít nem évjáratos vörös házasítást, így a 2017-es termést sikeresen kombinálta a 2018-assal.

Példát mutat Franciaország és Olaszország

Míg a világ nagy része még mindig az évjáratra esküszik, addig a pezsgők között a nem évjáratos házasítás már régóta bevett gyakorlat, különösen Franciaországban. A Champagne régió borászainak sokáig nem volt választása: az északi fekvés miatt ritkán adódott tökéletes szüret, így a minőség megőrzése érdekében több évjárat borait vegyítették.

Az olasz Pasqua családi pincészet a Veronához közeli Venetóban 2019-ben mutatta be első nem évjáratos fehérborát. A tulajdonos, Riccardo Pasqua szerint az ötletet a legjobb francia pezsgők adták, a cél pedig az volt, hogy kiküszöböljék az időjárásból adódó ingadozásokat, és a lehető legjobb minőséget hozzák ki egyetlen dűlőből. A bor szokatlan neve – Hey French, You Could Have Made This But You Didn’t – játékos utalás az olasz–francia rivalizálásra.

Hogyan reagálnak a fogyasztók a borok változására?

A szakértők szerint a borfogyasztók nagy része nyitott lehet a nem évjáratos borok felé. Dawn Davies, nemzetközi hírű borászati szakértő úgy véli, hogy a középáras borokat vásárlók többsége nem figyel különösebben az évjáratra, míg a szakértőbb közönség kifejezetten értékeli a konzisztenciát. A legnagyobb ellenállás várhatóan a hagyományokhoz ragaszkodó borkedvelők körében alakul ki.

Mégis, a klímaváltozás miatt egyre világosabb: a borászat jövője a rugalmasságban rejlik. Ahogy Howell fogalmazott: „Miért ragaszkodunk ennyire az egyetlen évjárathoz? A nem évjáratos borok is lehetnek kiválóak.”

