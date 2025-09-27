Meglepő kutatás: egy mindennapi vitamin felére csökkentheti a bőrrák kiújulását

A bőrrák elleni küzdelemben új reményt adhat egy hétköznapi vitamin: a B3 nikotinamid formája. A JAMA Dermatology szaklapban megjelent tanulmány szerint a rendszeres szedése 14%-kal csökkentette a bőrrák kialakulásának kockázatát, és több mint felére mérsékelte az ismételt megbetegedés esélyét azoknál, akik közvetlenül az első diagnózis után kezdték el a kúrát - írja a Fox News.

A B3-vitamin nikotinamid formája csökkentheti a bőrrák kockázatát

Fotó: Pexels

Bőrrák ellen védhet a nikotinamid

A kutatás több mint 33 000 veterán egészségügyi adatait vizsgálta 1999 és 2024 között. Az eredmények szerint azok, akik napi kétszer 500 mg B3-vitamint szedtek, jóval ritkábban betegedtek meg bőrrákban, mint azok, akik nem kaptak ilyen kiegészítést. A kutatók megfigyelték, hogy a nikotinamid szedése különösen akkor eredményes, ha a páciensek már az első bőrrák után megkezdték a kezelést. Ebben az esetben akár 54%-kal kisebb volt a kiújulás kockázata.

A szervátültetett betegek esetében az összhatás kevésbé volt jelentős, ám náluk is mérsékelte a laphámsejtes karcinóma esélyét a vitamin korai szedése. A szakértők szerint a nikotinamid ígéretes megelőző lehetőség, de további vizsgálatok szükségesek.

