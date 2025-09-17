Hírlevél

Botrány! Bosszúpornóval vádolja exét a szexi influenszer

Botrány! Bosszúpornóval vádolja exét a szexi influenszer

Hatalmas botrány robbant ki Miamiban: Isabella Ladera influenszer szerint exe, a kolumbiai énekes Beéle szivárogtatta ki közös szexvideójukat. A bosszúpornó ügy miatt pert indított, és kijelentette, hogy számára ez az árulás élete egyik legkegyetlenebb pillanata.
Egy Miamiban élő influenszer, Isabella Ladera azzal vádolja volt párját, a híres énekest, hogy ő áll a szexvideó kiszivárgása mögött. A bosszúpornó vádjai hatalmas vihart kavartak, a popsztár azonban mindent tagad.

videó, kamera, felvétel, bosszúpornó
Brutális bosszúpornó miatt tört ki a botrány az influenszer és barátja között (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Bosszúpornó, szexvideó és egy influenszer, aki pereli az énekest

Isabella Ladera, egy Miami influenszer, pert indított exe, a kolumbiai popsztár Beéle ellen. A nő azt állítja, hogy a közös szexvideójuk kiszivárogtatása kizárólag az énekeshez köthető, mivel ő saját példányát korábban törölte. 

A felvétel villámgyorsan terjedt el az interneten, ami számára azonnali sokkot okozott.

Ladera nyilvánosan is beszélt a történtekről, és úgy fogalmazott:

Ez életem egyik legkegyetlenebb árulása volt.

Az influenszer szerint nem ő a szégyen forrása, hanem az, aki visszaélt a bizalmával. A popsztár ugyanakkor tagadta a vádakat, ügyvédei hangsúlyozták, hogy nemzetközi hírneve miatt nincs szüksége efféle figyelemre.

A perirat szerint a pár 2023 körül jött össze, és Beéle kérésére készítettek intim videókat. Ladera később a sajátját törölte, és arra kérte partnerét is, hogy tegye ugyanezt, ám az énekes ezt megtagadta. A kapcsolat 2025 márciusában véget ért, néhány hónappal később pedig a szexvideó képernyőfotói, majd maga a felvétel is kiszivárgott.

Az influenszer szerint ezzel nemcsak a magánéletét, hanem méltóságát is megsértették. Kártérítést követel a magánszféra megsértése és szexuális zaklatás miatt, miközben továbbra is kitart amellett: a bosszúpornó valódi felelőse nem ő, hanem az, aki elárulta – írja a New York Post.

 

