Két oldal, két világ: brutális kísérlet rántja a le a leplet a botoxról

A doktornő saját magát nevezte „laboratóriumi patkánynak”, amikor egy képzeletbeli vonalat húzott az arca közepére, és csak a jobb oldalán végezte el a botoxkezelést - írja az Indy100.

Botox hatása az arcra - Fotó:illusztráció/Unsplash

Két hét elteltével az eredmény döbbenetes lett: míg a bal oldal természetesen mozgott, a jobb szinte teljesen statikus maradt.

Látható, hogy a bal oldalon a nyaki bőrizom (platysma) izom erősen húzza le az állvonalat, valamint a DAO izom lefelé húzza a szám sarkát. A jobb oldalon azonban hiába próbálkozom, szinte semmi nem mozdul

– magyarázta Dr. Farrell.

A videóban azt is kiemelte, hogy a botox nemcsak a szomorú arckifejezést és a nasolabialis redőket (mosolyvonalakat) lágyíthatja, hanem megemelheti a nyakat, élesebbé teheti az állvonalat, és teltebbnek, frissebbnek mutathatja az orcát.

A hatás általában 3–4 hónapig tart, és bármely FDA által engedélyezett neuromodulátor alkalmazható. Dr. Farrell hangsúlyozta: a botox injekciók beadása kizárólag képzett és megfelelő képesítéssel rendelkező szakember feladata.

