A jó ízlés határát többszörösen is szétszakította az énekesnő botrányos videóklipje

ADÉLA neve egy csapásra ismertté vált a SexOnTheBeat című dalával. A botrányos videóklipp minden pillanata szándékosan provokatív, a botrányos énekesnő pedig már most a legmerészebb popsztárok közé került.

A botrányos énekesnő ADÉLA és a sokkoló videóklip

A 21 éves szlovák popsztár, ADÉLA a SexOnTheBeat című dallal robbant be, és azonnal a botrányhősnő címkét ragasztották rá. A botrányos énekesnő klipjében Christina Aguilera cameoszerepben bukkan fel, és a képek szinte azonnal Christina Aguilera Dirrty korszakát idézik.

Innentől kezdve három perc erotikus őrület következik: ADÉLA férfi táncosokon vonaglik, szexpozíciókat utánoz, partnerek ölében ugrál, és lábait provokatívan az arcukhoz húzza.

A kamera előtt rózsaszín haját dobálja, miközben széken ülve hajlik és csavarodik, körülötte egy egész társaság figyeli, feszült csendben. A csúcsponton teljesen megszabadul a ruháitól – csupán kezek takarják testét –, a jelenetek pedig egy művészies orgiát idéznek.

Így robban be a szlovák popsztár

A botrányos videóklipp lendületes ipari hangzású betétekkel és erőteljes koreográfiával épül fel. A stílus sokak szerint Lady Gaga Fame-korszakát hozza vissza, bár a kritikusok egy része úgy látja, kevésbé nyers, mint Cardi B vagy Megan Thee Stallion produkciói. Egy biztos: a szlovák popsztár immár a nemzetközi figyelem középpontjába került, és a botrányos énekesnő címke garantáltan sokáig elkíséri – számolt be a The Sun.