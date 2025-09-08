Túl szexi a lány, sehol nem akarják alkalmazni tökéletes teste miatt

A 21 éves Alê Gaúcha három éve végzett gyermekgondozói tanfolyamot, és bébiszitterként szeretett volna elhelyezkedni. Hiába vitte magával képesítéseit és számolt be tapasztalatairól, soha nem hívták vissza. A brazil lány szerint a probléma az, hogy a munkaadók inkább vonzó külsejére figyeltek, mint a tudására - írja a New York Post.

A brazil lány ma már tartalomgyártóként keres pénzt

Fotó: Instagram/ale_gaucha1

A brazil lány szerint szépsége akadályozza a munkakeresést

A brazil szépség úgy érzi, az álláskeresés során a külseje inkább hátrány, különösen a bébiszitter szakmában, ahol a családanyák bizalmatlanok lehetnek a „túl csinos” segítséggel szemben. „A szakmai oldalamat akartam megmutatni, de úgy tűnt, senki sem látta” – mondta.

Miközben hiába keresett állást, Alê fotókat kezdett megosztani online. Rövid idő alatt hatalmas követőtáborra tett szert, és ma már tartalomgyártóként keresi a kenyerét.