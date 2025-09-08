Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
bébiszitter

Túl szexi a lány, sehol nem akarják alkalmazni tökéletes teste miatt

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alê Gaúcha 50 állásinterjú után sem talált munkát. A brazil lány szerint a sikertelenség oka nem a tapasztalat hiánya, hanem az, hogy a munkáltatók nem tudtak túllépni a külsején.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bébiszitterszexiállásinterjú

A 21 éves Alê Gaúcha három éve végzett gyermekgondozói tanfolyamot, és bébiszitterként szeretett volna elhelyezkedni. Hiába vitte magával képesítéseit és számolt be tapasztalatairól, soha nem hívták vissza. A brazil lány szerint a probléma az, hogy a munkaadók inkább vonzó külsejére figyeltek, mint a tudására - írja a New York Post.

brazil lány
A brazil lány ma már tartalomgyártóként keres pénzt
Fotó: Instagram/ale_gaucha1

A brazil lány szerint szépsége akadályozza a munkakeresést

A brazil szépség úgy érzi, az álláskeresés során a külseje inkább hátrány, különösen a bébiszitter szakmában, ahol a családanyák bizalmatlanok lehetnek a „túl csinos” segítséggel szemben. „A szakmai oldalamat akartam megmutatni, de úgy tűnt, senki sem látta” – mondta.

Miközben hiába keresett állást, Alê fotókat kezdett megosztani online. Rövid idő alatt hatalmas követőtáborra tett szert, és ma már tartalomgyártóként keresi a kenyerét. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!