Újabb tragédia miatt gyászol a brit királyi család

A brit királyi család gyászba borult, miután bejelentették Kent hercegnéjének halálát. A 92 éves hercegné a királyi család legidősebb tagja volt.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Kent hercegnéje, Katharine, 92 éves korában hunyt el a Kensington-palotában, szerettei körében – jelentette a Buckingham-palota.

A hír bejelentése után félárbocra engedték a zászlót, jelezve a gyászt, amely az egész nemzetet érinti.

A hercegné Edward herceg, a néhai II. Erzsébet királynő unokatestvérének felesége volt, és ezzel a brit királyi család egyik fontos tagjának számított. Kent hercegnéje a brit királyi család legidősebb tagjaként vált ismertté, sokan pedig Wimbledonból emlékezhetnek rá, ahol díjátadóként és vigasztalóként állt a teniszezők mellett.

Fotó: RAY TANG / ANADOLU

Kent hercegnéjének élete

1993-ban ő vigasztalta Jana Novotnát, majd öt évvel később átadta neki a győztes trófeát. 2017-ben mély szomorúsággal emlékezett meg a sportoló haláláról.

A hercegné zeneszeretete és jótékonysági tevékenysége is kiemelkedő volt. Hull városában zenét tanított egy általános iskolában, ahol egyszerűen „Mrs. Kent”-ként ismerték. Katharine Worsley néven született egy yorkshire-i arisztokrata családban, és 1961-ben, Edward herceggel kötött házassága révén vált a brit királyi család tagjává – számolt be a BBC.