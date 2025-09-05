Hírlevél

brit királyi család

Újabb tragédia miatt gyászol a brit királyi család

1 órája
Félárbocra eresztett zászló a Buckingham-palotában. A brit királyi család idős tagja, Kent hercegnéje 92 évesen hunyt el, családja körében. Halála mély nyomot hagyott a nemzetben.
A brit királyi család gyászba borult, miután bejelentették Kent hercegnéjének halálát. A 92 éves hercegné a királyi család legidősebb tagja volt.

brit királyi család, LONDON, UNITED KINGDOM - JUNE 14, 2025: William, Prince of Wales, Catherine, Princess of Wales, Prince Louis, Prince George, Princess Charlotte, Prince Edward, Duke of Kent and Anne, Princess Royal gather on the balcony of Buckingham Palace for a fly-past by the Royal Air Force during Trooping the Colour King's Birthday Parade in London, United Kingdom on June 14, 2025. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP)
A brit királyi család
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Gyászol a brit királyi család

Kent hercegnéje, Katharine, 92 éves korában hunyt el a Kensington-palotában, szerettei körében – jelentette a Buckingham-palota. 

A hír bejelentése után félárbocra engedték a zászlót, jelezve a gyászt, amely az egész nemzetet érinti.

A hercegné Edward herceg, a néhai II. Erzsébet királynő unokatestvérének felesége volt, és ezzel a brit királyi család egyik fontos tagjának számított. Kent hercegnéje a brit királyi család legidősebb tagjaként vált ismertté, sokan pedig Wimbledonból emlékezhetnek rá, ahol díjátadóként és vigasztalóként állt a teniszezők mellett.

LONDON, UNITED KINGDOM - JULY 11: HRH Princess Michael of Kent watches tennis from the Royal Box during day twelve of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon on July 11, 2025, in London, United Kingdom Ray Tang / Anadolu (Photo by Ray Tang / Anadolu via AFP)
Kent hercegnéje
Fotó: RAY TANG / ANADOLU

Kent hercegnéjének élete

1993-ban ő vigasztalta Jana Novotnát, majd öt évvel később átadta neki a győztes trófeát. 2017-ben mély szomorúsággal emlékezett meg a sportoló haláláról.

A hercegné zeneszeretete és jótékonysági tevékenysége is kiemelkedő volt. Hull városában zenét tanított egy általános iskolában, ahol egyszerűen „Mrs. Kent”-ként ismerték. Katharine Worsley néven született egy yorkshire-i arisztokrata családban, és 1961-ben, Edward herceggel kötött házassága révén vált a brit királyi család tagjává – számolt be a BBC.

 

