Hit Me Baby One More Time: brutális autóbalesettel ért véget Britney Spears dala

A Pennsylvaniában történt balesetből szerencsére nem lett tragédia, de az eset hamar felkapott lett, jelezve, hogy mit nem szabad csinálni vezetés közben. Például Britney Spears dalát énekelni – írja a 6ABC.

Britney Spears dal közben borult fel egy nő autója Pennsylvaniában – a sokkoló pillanat videóra került.

Fotó: TikTok

A Britney Spears dal majdnem végzetes lett

Kaitlynn McCutcheon éppen a popikon Hit Me Baby One More Time című klasszikusát énekelte teli torokból, amikor az autó padkára futott, megcsúszott és egy közeli domboldalnak sodródott. Mindez azért történt, mert a delikvens éppen TikTokra készített tartalmat vezetés közben.

A fiatal lány állítja, hogy a sebességhatárt nem lépte túl, telefonját pedig csak annyira használta, hogy beállította a kamerát a felvételhez:

Gyakran szoktam magamat videózni, ahogy énekelek vezetés közben

– magyarázta.

A szerencsés kimenetelű karambol után a sofőr enyhe agyrázkódást és zúzódásokat szenvedett, de komolyabb sérülése nem lett.