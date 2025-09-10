Hírlevél

Britney Spears

Hit Me Baby One More Time: brutális autóbalesettel ért véget Britney Spears dala

Egy fiatal nő éppen Britney legendás slágerét énekelte vezetés közben, amikor hirtelen elvesztette uralmát a kocsi felett, és az autó az oldalára borult. Britney Spears dala ezáltal ismét felkapott lett az interneten.
Britney Spearsautódal

A Pennsylvaniában történt balesetből szerencsére nem lett tragédia, de az eset hamar felkapott lett, jelezve, hogy mit nem szabad csinálni vezetés közben. Például Britney Spears dalát énekelni – írja a 6ABC.

Britney Spears dal közben borult fel egy nő autója Pennsylvaniában – a sokkoló pillanat videóra került.
Fotó: TikTok

A Britney Spears dal majdnem végzetes lett

Kaitlynn McCutcheon éppen a popikon Hit Me Baby One More Time című klasszikusát énekelte teli torokból, amikor az autó padkára futott, megcsúszott és egy közeli domboldalnak sodródott. Mindez azért történt, mert a delikvens éppen TikTokra készített tartalmat vezetés közben. 

@dailymail She won't be singing while driving anymore 😳 🎥 Kaitlynn McCutcheon via Storyful #driver #car #sing #crash ♬ original sound - Daily Mail

A fiatal lány állítja, hogy a sebességhatárt nem lépte túl, telefonját pedig csak annyira használta, hogy beállította a kamerát a felvételhez: 

Gyakran szoktam magamat videózni, ahogy énekelek vezetés közben

 – magyarázta.

A szerencsés kimenetelű karambol után a sofőr enyhe agyrázkódást és zúzódásokat szenvedett, de komolyabb sérülése nem lett. 

 

