Britney Spears aggasztóan magányos életet él, és környezete szerint törékeny állapotban van. A 43 éves énekesnő Los Angeles környéki otthonába zárkózott, ritkán jelenik meg nyilvánosan, és hiába próbálják segíteni, minden támogatást visszautasít – írja a Page Six.

Britney Spears kapcsolata családjával továbbra is feszült

Fotó: AFP/VALERIE MACON

Britney Spears a gyámság után is válságban él

Britney Spears a világ egyik legnagyobb popsztárjaként indult, ám mára magányosan él, és egyre ritkábban látható nyilvánosan. A 2021-ben megszűnt gyámság óta teljes szabadságot kapott, de nincsenek kötelező kezelései vagy terápiás programjai. Barátai szerint az énekesnő nem látja be, hogy problémái lennének, ezért minden segítséget visszautasít.

A rajongók az utóbbi években szinte csak Britney Instagram-bejegyzésein keresztül értesülnek róla. A sokszor szokatlan videókban táncol, ruhát vált vagy érthetetlen üzeneteket oszt meg. Ezek a felvételek azonban inkább aggodalmat váltanak ki, mint örömöt.

Az énekesnő családi kapcsolatai továbbra is feszültnek tűnnek. Apjával teljesen megszakította a viszonyt, anyjával is ritkán beszél, és testvérével, Jamie Lynnel sem felhőtlen a kapcsolata. Pozitív jel viszont, hogy fiai, Sean és Jayden lassan újra közelednek hozzá, ami reményt adhat a gyógyulásra.

A popsztár magánélete az elmúlt években számos törést szenvedett el: sikertelen kapcsolatok, botrányos nyilvános megjelenések és egyre erősebb elszigetelődés jellemzi. Szerettei továbbra is próbálnak mellette állni, de úgy tűnik, Britney csak akkor változtathat, ha maga is belátja, hogy szüksége van segítségre.

