Bruce Willis felesége szerint a Die Hard forgatása hatással volt a színész egészségére

Bruce Willis, a legendás akciósztár, akit a világ elsősorban a Die Hard – Drágán add az életed! főszereplőjeként ismer, már évek óta visszavonult a filmezéstől súlyos egészségi állapota miatt. Felesége, Emma Heming Willis most elárulta, hogy a demencia tüneteinek első jeleit sokáig a klasszikus akciófilm forgatásán elszenvedett halláskárosodásnak tulajdonította – írja a Mirror.

Bruce Willis amerikai színész

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Emma Heming eleinte azt hitte, Bruce Willis egyszerűen nem hallja meg őt, hiszen a Die Hard forgatásán, egy fegyveres jelenet során súlyos hallásvesztést szenvedett.

„Bruce a Die Hard alatt többször is elsütött egy fegyvert egy asztal alatt, védőfelszerelés nélkül. Ennek következtében az egyik fülére szinte teljesen megsüketült. Én pedig azt hittem, emiatt nem kommunikál velem úgy, mint régen” – idézte fel Emma.

Bruce Willis maga is beszélt erről korábban, és lánya, Rumer Willis is megerősítette, hogy édesapja gyakran nehezen boldogult a halláskárosodása miatt.

A 70 éves Bruce Willist 2022-ben diagnosztizálták afáziávalt, majd egy évvel később frontotemporális demenciát (FTD) állapítottak meg nála.