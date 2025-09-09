Putyin megfenyegette Brüsszelt

Szerinte nem zárható ki, hogy egyes uniós országok „diszkriminatív intézkedéseket” hoznak majd az orosz diplomatáikkal szemben. Hangsúlyozta, hogy Moszkva figyelmesen követi Brüsszel lépéseit.

Brüsszel, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Fotó: AFP

Ultimátum Brüsszelnek

„A orosz diplomaták mozgásszabadságának korlátozását nyíltan konfrontatív lépésnek tekintjük, amely megvalósulása esetén mérlegelt, adekvát és – ami a legfontosabb – elkerülhetetlen válaszlépéseket von maga után orosz részről” – biztosította Maslennikov.

Korábban Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője azzal fenyegetőzött, hogy „nyeregbe ültetik és megkötözik” az európai diplomatákat, ha az EU megtiltja az orosz diplomaták szabad mozgását.