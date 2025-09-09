Hírlevél

Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

Oroszország válaszolni fog, ha az Európai Unió (EU) úgy dönt, hogy korlátozza az orosz diplomaták mozgásszabadságát. Ezt az ígéretet Vladislav Maslennikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős igazgatója tette a RIA Novosti hírügynökségnek adott interjúban.
Szerinte nem zárható ki, hogy egyes uniós országok „diszkriminatív intézkedéseket” hoznak majd az orosz diplomatáikkal szemben. Hangsúlyozta, hogy Moszkva figyelmesen követi Brüsszel lépéseit.

Brüsszel, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ultimátum Brüsszelnek

„A orosz diplomaták mozgásszabadságának korlátozását nyíltan konfrontatív lépésnek tekintjük, amely megvalósulása esetén mérlegelt, adekvát és – ami a legfontosabb – elkerülhetetlen válaszlépéseket von maga után orosz részről” – biztosította Maslennikov.

Korábban Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője azzal fenyegetőzött, hogy „nyeregbe ültetik és megkötözik” az európai diplomatákat, ha az EU megtiltja az orosz diplomaták szabad mozgását.

 

