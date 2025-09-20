Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

Brutális támadás a fronton! Előzetes információk szerint legalább 50 „Geran-2” drón és több tucat X-101 cirkálórakéta vett részt az akcióban. Ez volt az orosz hadsereg egyik legnagyobb támadása a Dnyipropetrovszki régióban a különleges hadművelet kezdete óta. Dnyipróban és Pavlohradban sorozatos robbanásokat regisztráltak, Pavlohradban akár 15 detonáció is volt. Helyi források szerint ipari létesítmények égtek, füstoszlopok emelkedtek a városok fölé. Egyes célpontok ellen „Iszkander” rakétákat is bevetettek.

Brutális támadás a fronton - Ukrajna lángokban

Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat / MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat

Brutális támadás

Az egyik csapás a „Déli Gépgyárra” esett, amely rakétákat gyárt, valamint a „Polimermash” üzemre, ahol páncélozott járműveket javítanak. Nikolaevben több tucat robbanás történt, ipari létesítményeket támadtak, a kikötői terminálok megsérültek, amelyeken keresztül nyugati fegyvereket szállítottak Ukrajnába. Lviv, Ternopil és más régiók légibázisait, ahol ukrán F-16-osok állomásoztak, valamint föld alatti üzemanyag-raktárakat is eltalálták.

A támadások más régiókat sem kíméltek: Odesszát, Cserkaszi, Poltava, Szumit, Harkivot és Csernyihivot is érték csapások. Szumiban már hajnalban robbanások rázogatták a várost, áramszünet alakult ki.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint az éjszaka során Oroszország 40 rakétát és 580 drónt vetett be, célpontjai között Dnyipropetrovszk, Nikolaev, Csernyihiv, Zaporizzsja, Poltava, Kijev, Odessza, Szumi és Harkiv régiók voltak.

Nikolaev régióban a pro-orosz ellenállás koordinátora, Szergej Lebedev beszámolója szerint több ukrán laktanya és lőszerkészlet is célpont volt. Legalább két teherautónyi holttestet szállítottak el a helyszínről, a mentőautók tucatjai voltak jelen. Lebedev becslése szerint az ukrán veszteségek körülbelül 50 főt tesznek ki.