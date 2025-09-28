Szagtalan cipők pár perc alatt – itt a büdös cipő tudományos megoldása

Vikash Kumar, a Shiv Nadar Egyetem adjunktusa és egykori tanítványa, Sarthak Mittal abból indult ki, hogy a kollégiumi folyosókat büdös cipők borítják, amelyek gyakran nem a helyhiány, hanem a szag miatt kerülnek a szobákon kívülre. Felmérésükben 149 hallgatót kérdeztek meg, akik közül több mint a fele vallotta be: érezte már kellemetlennek saját vagy más cipőjének szagát - írja a BBC.

Büdös cipők? - Itt a megoldás!

Fotó: Unsplash

A probléma gyökere egy baktérium, a Kytococcus sedentarius, amely az izzadó lábak miatt elszaporodik a cipőkben. A kutatók kísérletei bizonyították, hogy néhány perces UVC-fény kezelés elpusztítja a kórokozókat, így megszünteti a szagot.

Büdös cipő mint tudományos kérdés

A büdös cipő elleni megoldásuk egy olyan prototípus lett, amely UVC-lámpával felszerelt cipőtartót kínál. Ez nemcsak tárolja, hanem sterilizálja is a lábbeliket. A mérések szerint 2–3 percnyi kezelés elég a baktériumok eltüntetéséhez, túl hosszú használat azonban károsíthatja a cipő anyagát.

Tudomány, ami megnevettet és elgondolkodtat

A kutatás nem maradt észrevétlen: a két indiai szakember 2024-ben elnyerte az Ig Nobel-díjat, amelyet a legfurcsább, de gondolatébresztő tudományos ötleteknek ítélnek oda. Az elismerés célja, hogy megmutassa, a tudomány akkor is hasznos, ha elsőre tréfásnak tűnik – például amikor a büdös cipő ellen kínál praktikus megoldást.