tojás

A séf trükkje, amitől minden buggyantott tojás tökéletes lesz

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nagyon egyszerű! A Michelin-csillagos séf, Paul Foster felfedte, hogy szinte mindenki rosszul készíti a buggyantott tojás receptjét. Pedig a tökéletes változat nem igényel sem varázslatot, sem különleges hozzávalókat – csak egy szabályt kell betartani, amit szinte mindenki elront.
tojáskonyharecept

A séf szerint a legfontosabb, hogy mindig friss tojással dolgozzunk, mert ettől lesz a végeredmény szép, telt és formás. De ami igazán meghökkentő: teljesen felesleges ecetet használni! Foster szerint az savanyú ízt ad a buggyantott tojásnak, ráadásul csúnyán szétcsapja a vizet. Ehelyett csak egy lábos víz kell, amelyet soha nem szabad forralásig vinni – a titok a gyöngyöző, épphogy forrás alatti hőmérséklet – írja a Daily Mail.

A Michelin-séf szerint a buggyantott tojás titka a friss alapanyag és az ecet teljes mellőzése.
A Michelin-séf szerint a buggyantott tojás titka a friss alapanyag és az ecet teljes mellőzése.
Fotó: Unsplash

Így készül a séf szerinti tökéletes buggyantott tojás

A séf TikTok-videóban is bemutatta: a tojást először egy szitán érdemes átengedni, hogy a híg fehérje lecsöpögjön, majd a mély lábasban gyöngyöző vízbe engedni. Egy kis kavargatás segít, hogy ne ragadjon le, és szépen összezáródjon. Két perc az alapidőzítés, de mindig nézd meg, nem kell-e pár másodperc plusz. Amint kész, papírtörlőre szedd ki, nehogy eláztassa a pirítóst.

@paulfosterchef How to poach a perfect egg!! No vinegar required. ##egg #viral #chef #chefsoftiktok #simplerecipe #eggsoftiktok #howtocookproperly #cooking #poachedegg #howtocook #eggs @foodies ♬ Comptine d'un autre été, l'après-midi - Yann Tiersen

Egy másik cikkünkben pedig azt is felfedtük, hogyan készül a mennyei rántotta

 

