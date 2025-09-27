A séf trükkje, amitől minden buggyantott tojás tökéletes lesz

A séf szerint a legfontosabb, hogy mindig friss tojással dolgozzunk, mert ettől lesz a végeredmény szép, telt és formás. De ami igazán meghökkentő: teljesen felesleges ecetet használni! Foster szerint az savanyú ízt ad a buggyantott tojásnak, ráadásul csúnyán szétcsapja a vizet. Ehelyett csak egy lábos víz kell, amelyet soha nem szabad forralásig vinni – a titok a gyöngyöző, épphogy forrás alatti hőmérséklet – írja a Daily Mail.

A Michelin-séf szerint a buggyantott tojás titka a friss alapanyag és az ecet teljes mellőzése.

Így készül a séf szerinti tökéletes buggyantott tojás

A séf TikTok-videóban is bemutatta: a tojást először egy szitán érdemes átengedni, hogy a híg fehérje lecsöpögjön, majd a mély lábasban gyöngyöző vízbe engedni. Egy kis kavargatás segít, hogy ne ragadjon le, és szépen összezáródjon. Két perc az alapidőzítés, de mindig nézd meg, nem kell-e pár másodperc plusz. Amint kész, papírtörlőre szedd ki, nehogy eláztassa a pirítóst.

