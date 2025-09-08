Hírlevél

FBI

Kiadathatják az FBI egykori legkeresettebb bűnözőjét, aki több mint 20 évig bujkált

19 perce
Több mint 20 éven át bujkált az FBI elől az a bűnöző, aki két 2003-ban történt szándékos robbantás fő gyanúsítottja. A körözött terrorista több mint 20 éven át bujkált, a nyomozók tavaly év végén bukkantak a nyomára Walesben.
FBIrobbantásDaniel Andreas San Diegoterrorista

Bíróság elé áll az a férfi, aki 21 évig rejtőzködött az FBI elől, és két évtizeden keresztül állt a nyomozóiroda legkeresettebb bűnözői listáján – közli a BBC. 

Az FBI (Szövetségi Nyomozó Iroda) által kiadott kombinált képen több portréfotó Daniel Andreas San Diego terrorista bűnözőről.
Az FBI (Szövetségi Nyomozó Iroda) által kiadott kombinált képen több portréfotó Daniel Andreas San Diego terrorista bűnözőről Fotó: HANDOUT / FBI

A most 47 éves Daniel Andreas San Diego a fő gyanúsítottja a 2003-ban a San Francisco-öböl térségében történt robbantások ügyében. Az FBI szerint  férfi akkoriban szélsőséges állatvédő csoportokkal állt kapcsolatban. A robbantások egy biotechnológiai vállalatnál és egy táplálékkiegészítő cégnél történtek, egyik sem járt személyi sérüléssel. 

Az FBI kétszer is kis híján elfogta a férfit, aki mindkét alkalommal kicsúszott a markukból, ezután több mint 20 évre teljesen nyoma veszett. 

A nyomozók végül tavaly novemberben bukkantak újra a nyomára, több mint 8000 kilométerre az Egyesült Államoktól, Észak-Walesben, egy vidéki viskóban. 

Hétfőn kezdődik a terrorista bűnöző kiadatási tárgyalása

Daniel Andreas San Diego öt napos kiadatási tárgyalása hétfőn kezdődik. A londoni Westminster-i bíróságon fog eldőlni, hogy a terrorista bűnözőt kiadják-e az Egyesül Államoknak, ahol az ellene felhozott szövetségi vádakkal kell szembenéznie, a vádak szerint szándékosan okozott saját készítésű robbanószerekkel jelentős anyagi kárt. 

„Az volt a különös benne, hogy egyáltalán nem tűnt gyanúsnak. Viszonylag fiatal és átlagosnak látszott, semmi nem utalt arra, hogy erőszakos lehet. Soha nem adta jelezte, hogy tudna rólunk” – mondta a nyomozócsoport tagja, David Smith FBI ügynök. 

A két robbantás csupán két évvel a 9/11-es terrortámadás után történt, így az Egyesült Államok fokozott készültségben volt, ezért különösen nagy volt a nyomás az FBI-on is, hogy elkapják az elkövetőt. 

A férfit a brit hatóságok és a terrorellenes egység tartóztatta le tavaly év végén Llanrwst közelében. A tárgyalásig a londoni megerősített biztonságú Belmarsh börtönben őrzik. 

 

