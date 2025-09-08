Kiadathatják az FBI egykori legkeresettebb bűnözőjét, aki több mint 20 évig bujkált

Bíróság elé áll az a férfi, aki 21 évig rejtőzködött az FBI elől, és két évtizeden keresztül állt a nyomozóiroda legkeresettebb bűnözői listáján – közli a BBC.

Az FBI (Szövetségi Nyomozó Iroda) által kiadott kombinált képen több portréfotó Daniel Andreas San Diego terrorista bűnözőről Fotó: HANDOUT / FBI

A most 47 éves Daniel Andreas San Diego a fő gyanúsítottja a 2003-ban a San Francisco-öböl térségében történt robbantások ügyében. Az FBI szerint férfi akkoriban szélsőséges állatvédő csoportokkal állt kapcsolatban. A robbantások egy biotechnológiai vállalatnál és egy táplálékkiegészítő cégnél történtek, egyik sem járt személyi sérüléssel.

Az FBI kétszer is kis híján elfogta a férfit, aki mindkét alkalommal kicsúszott a markukból, ezután több mint 20 évre teljesen nyoma veszett.

A nyomozók végül tavaly novemberben bukkantak újra a nyomára, több mint 8000 kilométerre az Egyesült Államoktól, Észak-Walesben, egy vidéki viskóban.

Hétfőn kezdődik a terrorista bűnöző kiadatási tárgyalása

Daniel Andreas San Diego öt napos kiadatási tárgyalása hétfőn kezdődik. A londoni Westminster-i bíróságon fog eldőlni, hogy a terrorista bűnözőt kiadják-e az Egyesül Államoknak, ahol az ellene felhozott szövetségi vádakkal kell szembenéznie, a vádak szerint szándékosan okozott saját készítésű robbanószerekkel jelentős anyagi kárt.

„Az volt a különös benne, hogy egyáltalán nem tűnt gyanúsnak. Viszonylag fiatal és átlagosnak látszott, semmi nem utalt arra, hogy erőszakos lehet. Soha nem adta jelezte, hogy tudna rólunk” – mondta a nyomozócsoport tagja, David Smith FBI ügynök.

A két robbantás csupán két évvel a 9/11-es terrortámadás után történt, így az Egyesült Államok fokozott készültségben volt, ezért különösen nagy volt a nyomás az FBI-on is, hogy elkapják az elkövetőt.

A férfit a brit hatóságok és a terrorellenes egység tartóztatta le tavaly év végén Llanrwst közelében. A tárgyalásig a londoni megerősített biztonságú Belmarsh börtönben őrzik.