Komoly pénzbüntetés jár, ha ezek nincsenek az autóban

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Sokan nincsenek tisztában azzal, milyen eszközöket kötelező az autóban tartani. A hiányuk miatt komoly büntetés is kiszabható, ezért érdemes ellenőrizni a kötelező felszerelést.
Sokan nem is gondolnák, mennyire részletes előírások vonatkoznak a gépjárművek kötelező tartozékaira, pedig a hiányuk akár súlyos büntetés kiszabását is eredményezheti. A jogszabály szerint bizonyos felszerelések elengedhetetlenek az autónkban, hogy vészhelyzet, baleset vagy meghibásodás esetén gyors segítséget nyújthassunk, és elkerüljük a nagyobb bajt – írja a Bama

Komoly pénzbüntetés jár, ha ezek nincsenek az autóban

Kiemelkedő fontosságú a láthatóság: az elakadásjelző háromszög és a láthatósági mellény alapfelszerelés, hiszen baleset vagy meghibásodás esetén ezek segítik a sofőr és az utasok biztonságát. 

A mellényből minden utasnak egyet kell biztosítani, és célszerű azokat könnyen elérhető helyen, például az ajtótárolóban tartani. 

Az autóban kötelező felszerelésként szerepel továbbá a B-típusú elsősegélydoboz is, amelynek tartalma pontosan szabályozott, a teljes listát a Bama oldalán olvashatja

Súlyos pénzbüntetés szabható ki

Amennyiben a kötelező tartozékok hiányoznak, vagy nem megfelelő állapotúak, a helyszíni bírság jellemzően 5 000–50 000 forint között mozog. Súlyosabb esetekben, például visszaeső sofőröknél, a büntetés akár 150 000 forint is lehet. 

 

