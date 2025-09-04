Hírlevél

Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

buszbaleset

Emeletes busz tarolta le a gyalogosokat a belvárosban – rengeteg a sérült

Súlyos közlekedési balest történt London belvárosában. Egy emeletes busz felhajtott a járdára a Victoria Streeten, a forgalmas Victoria pályaudvar mellett. A horrorisztikus buszbaleset során többen megsérültek.
Több gyalogos és utas megsérült, valamint a sofőrt is kórházba szállították. A buszbaleset után a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a mentők, a tűzoltók és a légimentők is írja a The Sun.

buszbaleset
A brutális buszbaleset során több utas és járókelő is megsérült.
Fotó: Unsplash

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a jármű nagy sebességgel közeledett, majd letért az útról. Egy nő a földön feküdt, miközben járókelők és edzőtermi dolgozók próbáltak segíteni rajta. A környéket lezárták, és minden forgalmat eltereltek. A baleset következtében gázolaj ömlött az útra, ezért a rendőrség ideiglenesen betiltotta a dohányzást a helyszínen.

A mentőszolgálat több egységet küldött, köztük légimentőt és gyorsreagálású orvosokat. A rendőrség megerősítette, hogy jelenleg nincsenek halálos áldozatok. Az ügyben vizsgálat indult, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A közlekedési hatóság és az üzemeltető együttműködik a hatóságokkal, és támogatást kínálnak az érintetteknek.

Londoni buszbalesetek

Néhány éve két busz ütközött össze Londonban a Victoria buszállomáson. Egy nő meghalt, többen pedig megsérültek. Tavaly pedig egy kocsmába csapódott egy emeletes busz a New Oxford Streeten. A baleste következtében két ember sérült meg.

 

