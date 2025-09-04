Emeletes busz tarolta le a gyalogosokat a belvárosban – rengeteg a sérült

Több gyalogos és utas megsérült, valamint a sofőrt is kórházba szállították. A buszbaleset után a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a mentők, a tűzoltók és a légimentők is – írja a The Sun.

Fotó: Unsplash

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a jármű nagy sebességgel közeledett, majd letért az útról. Egy nő a földön feküdt, miközben járókelők és edzőtermi dolgozók próbáltak segíteni rajta. A környéket lezárták, és minden forgalmat eltereltek. A baleset következtében gázolaj ömlött az útra, ezért a rendőrség ideiglenesen betiltotta a dohányzást a helyszínen.

A mentőszolgálat több egységet küldött, köztük légimentőt és gyorsreagálású orvosokat. A rendőrség megerősítette, hogy jelenleg nincsenek halálos áldozatok. Az ügyben vizsgálat indult, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A közlekedési hatóság és az üzemeltető együttműködik a hatóságokkal, és támogatást kínálnak az érintetteknek.

Londoni buszbalesetek

Néhány éve két busz ütközött össze Londonban a Victoria buszállomáson. Egy nő meghalt, többen pedig megsérültek. Tavaly pedig egy kocsmába csapódott egy emeletes busz a New Oxford Streeten. A baleste következtében két ember sérült meg.