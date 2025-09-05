Busz zuhant a mélybe, többen meghaltak

Hírlevél

Egy pillanat alatt pokollá vált az utazás a meredek sziklafalon. A buszbaleset 15 halottat követelt Srí Lankán, miközben a túlélők szinte csak a szerencsének köszönhetik életüket. A tragédia megrázta az egész országot.
A buszbaleset csütörtök este történt Srí Lankán, egy veszélyes hegyi úton, ahol a rendőrség szerint a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. Ez már nem az első eset idén, az országban gyakoriak a hasonló tragédiák.

buszbaleset srí lankán
Buszbaleset Srí Lankán Forrás: képkivágás/ X

Buszbaleset Srí Lankán

Tizenöten meghaltak, miután egy busz mintegy 300 méteres szakadékba zuhant Srí Lankán. A halálos buszbalesetek nem ritkák a hegyvidéki térségekben, ahol a szűk utak és a vakmerő vezetés gyakran vezetnek tragédiához.

A rendőrség szóvivője közölte, hogy további 16 ember megsérült, köztük öt gyermek is. A buszbaleset egy hegyi úton történt Wellawaya közelében, mintegy 280 kilométerre a fővárostól, Colombótól. A helyszínen a hegy meredek falai és az elhanyagolt útviszonyok tovább növelték a baleset súlyosságát.

Az első vizsgálat szerint a busz nagy sebességgel haladt, amikor a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. A jármű először egy másiknak ütközött, majd áttörte az út korlátját, mielőtt a mélybe zuhant – írja a Sky News.

 

