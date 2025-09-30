Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

cápa

Rekordméretű cápa közelít a partokhoz – elképesztő felvételek készültek róla

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy igazi óriásról számoltak be a kutatók. A 4,6 méter hosszú és több mint 750 kilogrammos nagy fehér cápa mozgását követhetik most műholdas jeladó segítségével. A Contender névre keresztelt hím példány nyomát Floridától egészen Kanada partjáig figyelték meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cápaContenderAmerikanagy fehér cápaturistastrand

Az OCEARCH nevű nonprofit szervezet januárban fogta be és jelölte meg a hatalmas állatot Florida és Georgia partjainál. A kutatók a vizsgálat során mintákat vettek, ultrahangos vizsgálatot végeztek, majd kétféle műholdas jeladót erősítettek rá. Ezek segítségével pontosan nyomon követhető, merre jár a cápa, amikor a felszín közelében úszik.

nagy fehér cápa
Nagy fehér cápa riogatja a turistákat 
Fotó: Unsplash

A felvételek alapján Contender a tavaszt Florida és Észak-Karolina környékén töltötte, nyáron pedig Cape Cod és Nantucket mellett bukkant fel – vagyis éppen ott, ahol a strandoló turisták tömegesen fordulnak meg. Legutóbb a kanadai Jacques Cartier-szorosban észlelték, a Szent Lőrinc-öböl északi részén.

Mekkora valójában ez a cápa?

A kutatók szerint Contender az Atlanti-óceán északnyugati térségében valaha megjelölt legnagyobb hím nagy fehér cápa. A 4,6 méteres példány azonban még mindig elmarad a nőstényektől: a kifejlett nőstények általában 4,9–5 méter hosszúak, sőt a híres „Deep Blue” nevű nőstény 2015-ben 6 méteres hosszával világrekordot döntött.

Az ilyen megfigyelések nemcsak szenzációt jelentenek, hanem a tudomány számára is óriási értéket hordoznak. A kutatók így gyűjtenek adatokat a cápák egészségéről, szaporodásáról, táplálkozásáról és vándorlási szokásairól. A műholdas nyomkövetés segítségével pontosabban megérthetjük, hogyan használják élőhelyüket ezek a tengeri csúcsragadozók – és ez a tudás elengedhetetlen a fajok védelméhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!