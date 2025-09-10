Cápa hús fillérekért? A háttérben sötét igazság rejlik

Az Észak-Karolinai Egyetem kutatói 29 különböző cápahús mintát vásároltak amerikai élelmiszerboltokban, halpiacokon és online eladóktól. A DNS-vizsgálatok eredményei szerint a termékek 93 százaléka félrevezetően vagy homályosan volt jelölve -írja a phys.org

Cápahús csomagolva a kutatás szerint veszélyeztetett fajokból is származhat Fotó: SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SKU

Cápahús veszélyeztetett fajokból: a címkézés komoly gondokat rejt

A minták között megtalálták a nagy pörölycápát és a tarajos pörölycápát, amelyek mindketten a világ leginkább veszélyeztetett fajai közé tartoznak. Ezek a fajok nemcsak ökológiai szempontból kiemelten fontosak, de a húsuk extrém magas higanytartalma miatt az emberi egészségre is komoly kockázatot jelent.

A kutatók szerint az USA-ban sürgősen szigorítani kellene a tenger gyümölcseinek címkézését.

A legtöbb csomagoláson csupán annyi szerepelt, hogy „shark” vagy „mako shark”, ami ellehetetleníti a fogyasztók számára a tudatos választást.

A pörölycápák az óceán oroszlánjai – sokkoló volt látni, hogy a húsuk 2,99 dollárért árulták(kb 1000 forintnak felel meg)

– mondta Savannah Ryburn, a kutatás vezetője. A pontos címkézés a szakértők szerint nemcsak a vásárlók védelmében, hanem a tengeri ökoszisztémák megőrzésében is elengedhetetlen.

