Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Németország válaszlépéssel fenyegette meg Oroszországot a lengyel légteret megsértő drónok miatt

pörölycápa

Cápa hús fillérekért? A háttérben sötét igazság rejlik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államokban széles körben kapható cápa húsárukról kiderült, hogy gyakran kritikus mértékben veszélyeztetett fajokból származnak. A cápahús így akár 2,99 dollárért (1000 forintért) is a fogyasztók asztalára kerülhet, miközben a címkéken rendszerint csak annyi szerepel: cápa.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pörölycápacápahúscímkékVeszélyeztetett fajok

Az Észak-Karolinai Egyetem kutatói 29 különböző cápahús mintát vásároltak amerikai élelmiszerboltokban, halpiacokon és online eladóktól. A DNS-vizsgálatok eredményei szerint a termékek 93 százaléka félrevezetően vagy homályosan volt jelölve -írja a phys.org

Cápahús csomagolva a kutatás szerint veszélyeztetett fajokból is származhat
Cápahús csomagolva a kutatás szerint veszélyeztetett fajokból is származhat Fotó: SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SKU

Cápahús veszélyeztetett fajokból: a címkézés komoly gondokat rejt

A minták között megtalálták a nagy pörölycápát és a tarajos pörölycápát, amelyek mindketten a világ leginkább veszélyeztetett fajai közé tartoznak. Ezek a fajok nemcsak ökológiai szempontból kiemelten fontosak, de a húsuk extrém magas higanytartalma miatt az emberi egészségre is komoly kockázatot jelent.

A kutatók szerint az USA-ban sürgősen szigorítani kellene a tenger gyümölcseinek címkézését.

 A legtöbb csomagoláson csupán annyi szerepelt, hogy „shark” vagy „mako shark”, ami ellehetetleníti a fogyasztók számára a tudatos választást.

A pörölycápák az óceán oroszlánjai – sokkoló volt látni, hogy a húsuk 2,99 dollárért árulták(kb 1000 forintnak felel meg)

 – mondta Savannah Ryburn, a kutatás vezetője. A pontos címkézés a szakértők szerint nemcsak a vásárlók védelmében, hanem a tengeri ökoszisztémák megőrzésében is elengedhetetlen.

Korábban már írtunk róla, hogy Izlandon rothasztott cápa számít nemzeti ételkülönlegességnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!