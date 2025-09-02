Komoly veszélyben vannak a cápák a klímaváltozás miatt

A Föld tengerei és óceánjai komoly változásokon esnek át a klímaváltozásnak köszönhetően. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, úgy az ökoszisztémák is átalakulnak. A cápák, amelyek egykor a tengerek csúcsragadozói voltak, most komoly kihívásokkal néznek szembe - írja az Indy 100.

Az alacsonyabb kémhatású víz sokkal gyorsabban roncsolja a cápák fogait, mint várták.

Fotó: Unsplash

A cápák nagy veszélyben vannak

A borotvaéles fogaikról ismert ragadozókra negatívan hat a tengerek savasodása. Egy új tanulmány riasztó tendenciát tárt fel: az sósvizek savasodása károsítja a cápafogak szerkezetét, és megnehezítheti számukra a megfelelő újranövést. A cápafogak regenerációja nagymértékben függ a tengervíz ásványi anyagaitól, mint például a kalciumtól és a foszfáttól. A savasodás cápákra gyakorolt ​​hatásának vizsgálatára Maximilian Baum, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem biológusa és csapata vállalkozott. A vizsgálat során fogságban tartott feketefoltú szirticápák (Carcharhinus melanopterus) leesett fogait gyűjtötték össze, majd 26 sértetlen fogat helyeztek normál pH-értékű, 8,1-es tengervízbe, további 26-ot pedig kissé savasabb, 7,3-as pH-jú vízbe.

Nyolc hét elteltével az eredmények lesújtóak voltak, a savasabb körülményeknek kitett fogak jobban károsodtak és szerkezetileg is gyengébbek voltak.

Bár a kísérletben kiesett fogakat használtak, Baum elmondta, hogy a vadon élő cápák valószínűleg hasonló hatásokat szenvednek el a savasodás súlyosbodásával, különösen mivel a cápák kissé nyitott szájjal úsznak,tehát a fogaik folyamatosan ki vannak téve a tengervíznek. Az Origo arról is írt, hogy olyat találtak a nagy fehér cápa DNS-ében, amire nincs magyarázat.