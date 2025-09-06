Brutális támadás: barátaival szörfözött, kegyetlenül megtépte a cápa

Tapasztalt szörfösre támadt rá egy cápa Sydney egyik népszerű strandján, helyi idő szerint szombat délelőtt. A férfit a Long Reef strandnál húzták ki a partra, de a szörfös olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt – írja a BBC.

Cápatámadás miatt zárt be több strand 2025. szeptember 6-án Ausztráliában. Az ausztrál rendőrség és a mentők szerintegy cápa halálra marcangolt szörföst szombat délelőtt. Fotó: SAEED KHAN / AFP

A tragédia idején a férfi barátaival szörfözött, körülbelül 100 méterre a parttól.

A halálos cápatámadás után a hatóságok lefoglalták a megtalált szörfdeszka darabjait, hogy kiderítsék, milyen cápa támadta meg a szörföst.

A környékbeli strandokat a hétvégére lezárták.

Ausztráliában évente átlagosan 20 cápatámadást jegyeznek fel. A halálos esetek viszonylag ritkák, a statisztikák szerint Ausztráliában évente kevesebb mint egy ember veszíti életét cápatámadás miatt.