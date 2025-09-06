Brutális támadás: barátaival szörfözött, kegyetlenül megtépte a cápa

Tapasztalt szörfösre támadt rá egy cápa Sydney egyik népszerű strandján, helyi idő szerint szombat délelőtt. A férfit a Long Reef strandnál húzták ki a partra, de a szörfös olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt – írja a BBC.
A tragédia idején a férfi barátaival szörfözött, körülbelül 100 méterre a parttól.
A környékbeli strandokat a hétvégére lezárták.
Ausztráliában évente átlagosan 20 cápatámadást jegyeznek fel. A halálos esetek viszonylag ritkák, a statisztikák szerint Ausztráliában évente kevesebb mint egy ember veszíti életét cápatámadás miatt.