Putyin elképesztő dolgot mondott Ficónak – mit lép a szlovák miniszterelnök?

Brutális cápatámadás történt, súlyosan megsérült egy kisfiú

Sokkoló eset rázta meg Floridát: egy 8 éves kisfiút ért brutális cápatámadás a Florida Keys partjainál, miközben apjával és testvérével szigonypuskával halászott. A gyermeket súlyos sérülésekkel, jelentős vérveszteséggel szállították kórházba.
A fiú hétfő délután, Key Largo közelében merült le, amikor cápatámadás érte. A ragadozó a térde fölött harapott bele. A család kétségbeesetten kért segítséget, szerencséjükre egy közeli búvárhajó, a Horizon Divers legénysége azonnal a segítségükre sietett – írja a NY Post.

Floridában egy cápatámadás után súlyosan megsérült egy 8 éves kisfiú, akit helikopterrel vittek kórházba.
Fotó: Unsplash

A cápatámadás drámai pillanatai

A tapasztalt búvárok két érszorítót is felhelyeztek a fiú lábára, ezzel állítva el az életveszélyes vérzést, majd segítettek a családnak visszajutni a kikötőbe. A gyermek ekkor már nagyon sápadt volt.

A Garden Cove Marinából helikopterrel szállították a fiút a miami Ryder Trauma Centerbe, ahol még aznap este sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Állapotát az orvosok „súlyosnak” nevezték, további részleteket azonban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

A cápatámadásról a parti őrséget és a Florida Fish and Wildlife bizottságot is értesítették. A hatóságok vizsgálják, milyen körülmények között történt az eset.

 

