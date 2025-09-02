Brutális cápatámadás történt, súlyosan megsérült egy kisfiú

A fiú hétfő délután, Key Largo közelében merült le, amikor cápatámadás érte. A ragadozó a térde fölött harapott bele. A család kétségbeesetten kért segítséget, szerencséjükre egy közeli búvárhajó, a Horizon Divers legénysége azonnal a segítségükre sietett – írja a NY Post.
A tapasztalt búvárok két érszorítót is felhelyeztek a fiú lábára, ezzel állítva el az életveszélyes vérzést, majd segítettek a családnak visszajutni a kikötőbe. A gyermek ekkor már nagyon sápadt volt.
A Garden Cove Marinából helikopterrel szállították a fiút a miami Ryder Trauma Centerbe, ahol még aznap este sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Állapotát az orvosok „súlyosnak” nevezték, további részleteket azonban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.
A cápatámadásról a parti őrséget és a Florida Fish and Wildlife bizottságot is értesítették. A hatóságok vizsgálják, milyen körülmények között történt az eset.