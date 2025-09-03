Cardi B bíróság elé állt – a körme miatt perelték milliárdokra

A Cardi B elleni 24 millió dolláros (körülbelül 8,8 milliárd forintos) polgári per lezárult, miután az esküdtszék mindössze egy óra alatt felmentette a Grammy-díjas rappert az ellene felhozott vádak alól. A biztonsági őr, Emani Ellis azt állította, hogy Cardi B 2018-ban megvágta az arcát egy 7,5 cm-es műkörömmel, majd leköpte őt egy nőgyógyászati rendelő előtt – akkor, amikor a rapper titokban terhes volt.
Cardi B elismerte, hogy heves szóváltásba keveredett Ellis-szel, miután a biztonsági őr állítólag követte őt, videózta, és megsértette a magánéletét. A rapper tagadta, hogy megérintette volna vagy leköpte a nőt - írja a Guardian.
Az ügy során tanúskodott az orvos és a recepciós is, akik szerint Ellis volt az agresszor, és ő próbált ütni, nem Cardi B.
A per színes pillanatai: divat, dráma és egy ikonikus tábla
A tárgyalás során Cardi B naponta más parókában és látványos ruhákban jelent meg, ami virális pillanatokat eredményezett. Egy rajongó például
Ha a köröm nem illik rá, fel kell menteni.
feliratú táblával jelent meg a bíróság előtt, utalva az O.J. Simpson-per híres mondatára.
Cardi B a tárgyalás után kijelentette:
Keményen dolgozom a pénzemért, a gyerekeimért, az emberekért, akikről gondoskodom. Ne gondold, hogy csak úgy beperelhetsz, és én majd fizetek.
Egyúttal arra kérte rajongóit, hogy ne zaklassák Ellist vagy a családját.
