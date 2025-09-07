Szentté avatta a pápa a leukémiában elhunyt tinédzsert

Szentté avatta a pápa vasárnap azt a 2006-ban leukémiában elhunyt tinédzsert, Carlo Acutist, aki internetes tevékenysége miatt az Isten influenszere becenevet kapta, és aki így az első Y generációs személy a szentek sorában.

Egy apáca imádkozik Carlo Acutis sírjánál, aki életét az interneten való hitterjesztéssel töltötte, és elnyerte a „Isten influencere” becenevet.

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A becslések szerint a szertartáson mintegy 70 ezren vettek részt. Carlo Acutis brit születésű olasz fiú 15 évesen halt meg. Előtte kitanulta a számítógépes programozást, hogy weboldalakat készítsen hite terjesztése érdekében, és története nagy figyelmet keltett a katolikus fiatalok körében.

XIV. Leó Acutis mellett a szentek közé emelte Pier Giorgio Frassatit is, aki rászorulókat segített, és 1925-ben, 24 évesen járványos gyermekbénulásban halt meg.

A szertartás megnyitóján a Szent Péter téren összegyűlt tömegnek tartott beszédében a katolikus egyházfő elmondta, hogy Acutis és Frassati a szentség és a rászorulók megsegítésének példaképei voltak.

XIV. Leó pápa misét celebrál Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis szentté avatása alkalmából a Vatikánban, a Szent Péter téren, 2025. szeptember 7-én.

Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

A pápa szerint a két új szent „mindannyiunknak szóló felhívás, különösen a fiataloknak, hogy ne pazaroljuk el az életünket, hanem irányítsuk azt felfelé, a mennybe”.

A vasárnapi esemény volt az első alkalom, hogy XIV. Leó, akit májusban választottak a katolikus egyház fejévé, ilyen szertartáson elnökölt.

Carlo Acutis testét utolsó kívánságának megfelelően egy templomban helyezték el a közép-olaszországi Assisiben, ahonnan Szent Ferenc származott.

Nyughelye népszerű zarándokhely, amely naponta több ezer hívőt vonz.