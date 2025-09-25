Neccharisnyában és fűzőben pózol a Baywatch bombázója – videó

Carmen Electra ismét reflektorfénybe került, amikor szexi képeket osztott meg közösségi oldalán. A Baywatch bombázója fekete fűzőben és neccharisnyában pózolt, miközben elárulta: megválik híres piros kanapéjától, mert új otthonba költözik.

A szexi Carmen Electra búcsúzik legendás kanapéjától

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Carmen Electra szexi képe nem rejteget több titkot

A szexi Carmen Electra új fotóin fekete fűzőben, farmer rövidnadrágban, neccharisnyában és térdig érő csizmában látható. A Baywatch egykori sztárja elárulta, hogy a piros kanapétól, amely sok emléket őriz, most megválik, mivel új házba költözik.

Mondjatok búcsút a piros kanapénak! Ideje új házba költöznöm, így megválok tőle. A piros több, mint egy szín. Mozgás, érzelem, emlék. Ez a kanapé őriz nevetést, késő éjszakákat és több mint néhány felejthetetlen pillanatot

– írta Carmen Electra.

Nehezen indult Carmen Electra karrierje

A szexi képeken a bombázó érzéki pózokat vett fel, mintha minden mozdulatával a múltat és a jövőt egyszerre ragadná meg. Az egykor Playboy-modellként is feltűnt sztár üzenete egyértelmű: a változás is lehet dögös és erőt sugárzó.

Electra emlékeztette rajongóit nehéz indulására is. A People magazin szerint a ’90s Con rendezvényen elárulta:

Hajléktalan voltam Los Angelesben. Nem egy gazdag családból származom vagy ilyesmi. Tudtam, hogy New Yorkban vagy LA-ben kell lennem. Sok küzdelem volt, és igazából nem tudtam, mihez fogok kezdeni. De elkezdtem kipróbálni dolgokat, és lassan kinyíltam. Így kezdődött minden.

Cikkünk alapját a Fox News adta.