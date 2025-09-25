Hírlevél

Rendkívüli

Dánia titokban ültetett be fogamzásgátló eszközöket grönlandi nőkbe, 12 éves kortól

Carmen Electra

Neccharisnyában és fűzőben pózol a Baywatch bombázója – videó

A sztár új otthonba költözik, és szexi képeivel üzeni: a változás is lehet gyönyörű. A szexi Carmen Electra új képeken búcsúzik legendás kanapéjától, miközben élete fordulóponthoz érkezett.
Carmen Electra ismét reflektorfénybe került, amikor szexi képeket osztott meg közösségi oldalán. A Baywatch bombázója fekete fűzőben és neccharisnyában pózolt, miközben elárulta: megválik híres piros kanapéjától, mert új otthonba költözik.

American model, actress, singer, and media personality Carmen Electra arrives at the 32nd Annual Race To Erase MS Gala held at the Fairmont Century Plaza in Century City, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
A szexi Carmen Electra búcsúzik legendás kanapéjától
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Carmen Electra szexi képe nem rejteget több titkot

A szexi Carmen Electra új fotóin fekete fűzőben, farmer rövidnadrágban, neccharisnyában és térdig érő csizmában látható. A Baywatch egykori sztárja elárulta, hogy a piros kanapétól, amely sok emléket őriz, most megválik, mivel új házba költözik.

Mondjatok búcsút a piros kanapénak! Ideje új házba költöznöm, így megválok tőle. A piros több, mint egy szín. Mozgás, érzelem, emlék. Ez a kanapé őriz nevetést, késő éjszakákat és több mint néhány felejthetetlen pillanatot

– írta Carmen Electra.

Újraindul a világ egyik legnépszerűbb sorozata

Nehezen indult Carmen Electra karrierje

A szexi képeken a bombázó érzéki pózokat vett fel, mintha minden mozdulatával a múltat és a jövőt egyszerre ragadná meg. Az egykor Playboy-modellként is feltűnt sztár üzenete egyértelmű: a változás is lehet dögös és erőt sugárzó.

Electra emlékeztette rajongóit nehéz indulására is. A People magazin szerint a ’90s Con rendezvényen elárulta:

Hajléktalan voltam Los Angelesben. Nem egy gazdag családból származom vagy ilyesmi. Tudtam, hogy New Yorkban vagy LA-ben kell lennem. Sok küzdelem volt, és igazából nem tudtam, mihez fogok kezdeni. De elkezdtem kipróbálni dolgokat, és lassan kinyíltam. Így kezdődött minden.

Cikkünk alapját a Fox News adta.

 

