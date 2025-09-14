Charli XCX mindent megmutatott áttetsző menyasszonyi ruhájában

Esküvő zajlott Szicíliában, ahol Charli XCX és a The 1975 dobosa, George Daniel ismét összeházasodott. A Daily Mail információi szerint a páros két hónappal londoni esküvőjük után tartotta meg második, meghitt ceremóniáját, amelyen zenésztársak és hírességek is részt vettek.

Charli XCX esküvői ruhája mindenkit lenyűgözött

Fotó: x/infocharlixcx

Esküvő Szicíliában: Charli XCX és George Daniel másodszor házasodott össze

Charli XCX áttetsző fehér ruhában mondta ki ismét az igent George Danielnek. A romantikus szertartás egy tengerparti sziklás szakaszon zajlott, eukaliptusszal és fátyolvirággal díszített oltár előtt. A pár láthatóan meghatódott, miközben egymásnak olvasták fel fogadalmaikat, majd pezsgővel és zenével ünnepeltek vendégeikkel.

A sztárvendégek között ott volt Matty Healy, George zenésztársa, valamint édesanyja, Denise Welch. A lagzin Aperol Spritz, pezsgőtorony és élő népzene gondoskodott a hangulatról, a vendégek asztalait pedig kedvenc dalaik nevei díszítették.

A hírek szerint a szicíliai esküvő költsége elérte a több tízmillió forintot, a pár pedig hatalmas bulit rendezett nyitott bárral, személyre szabott koktélokkal és hajnalig tartó zenéléssel.