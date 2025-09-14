Charli XCX mindent megmutatott áttetsző menyasszonyi ruhájában

Esküvő zajlott Szicíliában, ahol Charli XCX és a The 1975 dobosa, George Daniel ismét összeházasodott. A Daily Mail információi szerint a páros két hónappal londoni esküvőjük után tartotta meg második, meghitt ceremóniáját, amelyen zenésztársak és hírességek is részt vettek.
Charli XCX áttetsző fehér ruhában mondta ki ismét az igent George Danielnek. A romantikus szertartás egy tengerparti sziklás szakaszon zajlott, eukaliptusszal és fátyolvirággal díszített oltár előtt. A pár láthatóan meghatódott, miközben egymásnak olvasták fel fogadalmaikat, majd pezsgővel és zenével ünnepeltek vendégeikkel.
A sztárvendégek között ott volt Matty Healy, George zenésztársa, valamint édesanyja, Denise Welch. A lagzin Aperol Spritz, pezsgőtorony és élő népzene gondoskodott a hangulatról, a vendégek asztalait pedig kedvenc dalaik nevei díszítették.
A hírek szerint a szicíliai esküvő költsége elérte a több tízmillió forintot, a pár pedig hatalmas bulit rendezett nyitott bárral, személyre szabott koktélokkal és hajnalig tartó zenéléssel.
Charli XCX és George Daniel 2022 óta alkotnak egy párt, eljegyzésüket 2023 novemberében jelentették be. Az első hivatalos esküvőjükre júliusban került sor Londonban, most pedig egy mesés mediterrán helyszínen erősítették meg szerelmüket.