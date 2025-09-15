Előre megjósolták Charlie Kirk halálát? Óriási botrány robbant ki egy könyv miatt

A The Shooting of Charlie Kirk című, 81 oldalas kötetet szeptember 10-én tették elérhetővé, miközben a konzervatív influenszert aznap lőtték le egy előadásán a Utah Valley Egyetemen. Az Amazon oldalán az is kiderült, hogy a könyv megjelenési dátuma szeptember 9-re lett állítva, vagyis a merénylet előtti napra.

Ez azonnal összeesküvés-elméletek lavináját indította el a közösségi médiában, sokan állították: a merénylet előre megtervezett lehetett.

Az Amazon szóvivője a Daily Mail-nek azt mondta: technikai hiba okozta a hibás dátumot. A könyvet, amelyet egy bizonyos „Anastasia J. Casey” néven jegyeztek, rövid idő után eltávolították a felületről. A gyanús szerzőt senki sem találta a korábbi kiadások között, ezért sokan úgy vélik, hogy a mű mesterséges intelligenciával készült, és pusztán a tragédia gyors pénzzé tételét célozta.

A konzervatív politikai aktivista, a 31 éves Charlie Kirk szeptember 10-én halt meg, miután egyetlen lövés érte a mellkasánál. A hatóságok azóta őrizetbe vették a gyanúsítottat, a 22 éves Tyler Robertsont, aki a rendőrség közlése szerint halálbüntetésre is számíthat, ha elítélik.

Az Amazon közölte: továbbra is felülvizsgálják a szabályaikat, és eltávolítják azokat a tartalmakat, amelyek sértik irányelveiket, vagy megütközést keltenek.