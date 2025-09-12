Donald Trump reméli, hogy Charlie Kirk merénylőjét halálra ítélik

„Nos, remélem – el tudom képzelni –, hogy bűnösnek találják, és remélem, halálbüntetést kap” – mondta Trump a FoxNewsnak. „Amit tett, Charlie Kirk, a legkiválóbb ember volt, nem ezt érdemelte. Olyan keményen és olyan jól dolgozott, mindenki szerette.”

Charlie Kirk az utahi Oremben található Utah Valley Egyetemen az „American Comeback Tour” keretében tartott előadásán

Fotó: The Salt Lake Tribune / Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images

Halálbüntetés várhat Charlie Kirk gyilkosára

Később az interjúban hozzátette, hogy Spencer Cox, Utah állam kormányzója jelezte, hogy

halálbüntetést fog kérni Kirk lövöldözőjére.

„Utahban halálbüntetés van, és ott egy nagyon jó kormányzó dolgozik” – mondta Trump. „A kormányzó, akit megismertem, nagyon eltökélt a halálbüntetés mellett ebben az esetben.”

Amikor Trumpot arról faggatták, hogy Kirk lelövése „egyszeri”, elszigetelt eset volt-e, azt mondta, hogy „úgy tűnik, hogy az”.

Az elnök azt is elmondta, hogy nem nézte meg a Kirk haláláról készült videót, miután több felvétel is megjelent a közösségi médiában Kirk lelövéséről a Utah Valley Egyetem campusán.

„Nem akartam megnézni, de hallottam róla” – mondta Trump.

Ismerőse dobta fel

Donald Trump elnök közlése szerint a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban jelenleg őrizetben lévő férfit egy ismerőse segítségével találták meg.

„Lényegében valaki, aki nagyon közel állt hozzá, jelentette fel” – mondta Trump a „Fox és barátai” című műsorban péntek reggel.