Donald Trump is beszédet mond Charlie Kirk megemlékezésén

Charlie Kirk meggyilkolt konzervatív aktivista búcsúztatása hatalmas tömegeket vonz Glendale-ben. A szervezők közlése szerint az eseményen több tízezren róják le kegyeletüket, miközben a merénylet árnyéka továbbra is jelen van.

A meggyilkolt Charlie Kirköt gyászolják az arizonai Phoenixben

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Százezres tömeget várnak Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista búcsúztatására

A szervezők százezres tömeget várnak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista búcsúztatására, amelynek helyszínén, a Phoenix melletti Glendale-ben a titkosszolgálat őrizetbe vett egy fegyverest hamis hatósági igazolvánnyal.

Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivője szombaton közölte, hogy a szervezet emberei a helyi rendvédelmi szervek tagjaival közösen fogták el a gyanúsan viselkedő embert a gyászszertartásnak helyet adó State Farm stadion területén belül, és őrizetben tartják. A közlemény szerint a fegyvert viselő férfi azt állította, hogy hatósági ember.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk nyilvános búcsúztatását a titkosszolgálat és társszervezetei kiemelt rendezvénynek tekintik, az Egyesült Államokban lehetséges, legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel készülnek rá.

Az eseményt a 63 ezer főt befogadni képes State Farm arénában, az Arizona Cardinals amerikaifutball-klub stadionjában rendezik meg vasárnap. A szervezők bejelentették, hogy azok számára, akik nem férnek be, megnyitnak egy közeli kisebb stadiont, amelyben kivetítőn követhetik az eseményt.

Donald Trump elnök is részt vesz csütörtökön az arizonai Glendale-ben tartott emlékünnepségen, amelyet a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk tiszteletére rendeznek. A képen Charlie Kirk beszédet mond

Fotó: LAURA SEGALL / AFP

Charlie Kirk búcsúztatásán részt vesz és beszédet mond többek mellett Donald Trump elnök, J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, akinek apja, Robert F. Kennedy igazságügyi miniszter és szenátor, valamint nagybátyja, John Fitzgerald Kennedy elnök az 1960-as években szintén merénylet áldozata lett.

Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye és a Turning Point USA konzervatív szervezet új elnöke is búcsúbeszédet mond.

Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.