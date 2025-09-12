Trump megerősítette, hogy elfogták Charlie Kirk merénylőjét

„Nagy bizonyossággal hiszem, hogy őrizetben van” – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában Charlie Kirk merénylőjéről.

Charlie Kirk

Fotó: PHILL MAGAKOE / Phill Magakoe / AFP

Elkapták Charlie Kirk gyilkosát

Trump azt nyilatkozta, hogy egy „hozzá nagyon közel álló személy jelentette fel”, és hozzátette, hogy a döntést pénteken később jelentik be.

A CNN szerint négy, az ügyhöz közel álló forrás szerint őrizetbe vettek és kihallgattak egy személyt Charlie Kirk konzervatív aktivista lelövésével kapcsolatban.

Mint ismert: Charlie Kirk, a befolyásos jobboldali aktivista és a Turning Point USA (TPUSA) ügyvezető igazgatója szerdán lövöldözés áldozata lett, miközben egy rendezvényt vezetett Utahban. Az aktivista halálhírét Donald Trump jelentette be.

Donald Trump reméli, hogy Charlie Kirk gyilkosa halálbüntetést kap

„Nos, remélem – el tudom képzelni –, hogy bűnösnek találják, és remélem, halálbüntetést kap” – mondta Trump. „Amit tett, Charlie Kirk, a legkiválóbb ember volt, nem ezt érdemelte. Olyan keményen és olyan jól dolgozott, mindenki szerette.”

Később az interjúban hozzátette, hogy Spencer Cox, Utah állam kormányzója jelezte, hogy

halálbüntetést fog kérni Kirk lövöldözőjére.

„Utahban halálbüntetés van, és ott egy nagyon jó kormányzó dolgozik” – mondta Trump. „A kormányzó, akit megismertem, nagyon eltökélt a halálbüntetés mellett ebben az esetben.”

Amikor Trumpot arról faggatták, hogy Kirk lelövése „egyszeri”, elszigetelt eset volt-e, azt mondta, hogy „úgy tűnik, hogy az”.

Az elnök azt is elmondta, hogy nem nézte meg a Kirk haláláról készült videót, miután több felvétel is megjelent a közösségi médiában Kirk lelövéséről a Utah Valley Egyetem campusán.

„Nem akartam megnézni, de hallottam róla” – mondta Trump.

Bevallotta apjának a lövöldözést

Két forrás szerint az őrizetbe vett férfi bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző.

Az apja szólt a hatóságoknak, és azt mondta, hogy biztosította a fiát, amíg hivatalosan őrizetbe nem vehetik.

Cikkünk frissül!